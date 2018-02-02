Komandodan armağan... Üç günde Darmık

AFRİN’in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı’ndan harekâtın başladığı 20 Ocak’tan bu yana terör örgütü PYD-PKK mensuplarınca Kilis’e roket saldırıları düzenleniyordu. 31 Ocak’ta hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye komandolar girdi. Darmık Dağı yamaçlarında komando ve zırhlı birlikler yer yer çatışmaya girip, teröristleri etkisiz hale getirerek ilerleyişini sürdürdü. İki günlük kuşatma sonucunda Darmık Dağı teröristlerden temizlendi.



57. KOMANDO TABURU

Komandolar, Burseya Dağı’ndan daha yüksek olması nedeniyle Afrin’i kuş bakışı görme özelliğine sahip Darmık’ın zirvesine Türk bayrağı dikti. Harekâta katılan 57’nci Komando Taburu’ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin “Türk milletine armağandır” diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görüldü. Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin “Darmık Dağı alındı, karşımız Kilis’in sınırından başlayarak Türk toprakları” dedi. Görüntünün son bölümünde ise ele geçirilen zirvede bekleyen diğer komandolar yer aldı. Görüntü Anadolu Ajansı tarafından yayınlandı. Darmık yamaçlarında ilerleyişin yolunu açan Ali Bekki köyü daha önce terör örgütünden alınmıştı.



KUZEY YOLU DA AÇILDI

Darmık Dağı’nın alınmasıyla, kara birliklerinin kuzeyden Afrin’e doğru ilerleyişi de hız kazanmaya başladı. Nitekim dün Darmık’ın karşısında bulunan Kilis’teki sınır hattında bekleyen çok sayıda tankın içeriye girdiği gözlendi. Kaynaklar, Burseya Dağı’nın alınmasıyla doğu, Darmık’ın alınmasıyla da kuzey yönünden Afrin’e inmede önemli engellerin ortadan kalktığını, açık arazide mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği yapılarak kontrollü bir şekilde Afrin’e doğru ilerleyişin süreceğini söylediler. Teröristlerden temizlenen Burseya Dağı’nda da birlikler üs kurma çalışmalarını sürdürürken, ele geçirilen köylere de ÖSO güçleri yerleştirildi.



823 TERÖRİST ETKİSİZ

Genelkurmay Başkanlığı, Türk savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava taarruzlarında PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlerce sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 6 hedefin imha edildiğini, son taarruzlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 oldu.



SA-18 VE MILAN

Genelkurmay Başkanlığı harekat kapsamında, 31-30 Ocak günlerinde, ele geçirilen silah ve mühimmatın listesini de paylaştı. Silahlar arasında SA-18 omuzdan atılan alçak irtifa ısı güdümlü hava savunma füzesinin bulunması dikkat çekti. Diğer ele geçirilen silah ve mühimmat, “4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mühimmatı, 1 keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, 1 anti tank mayını, 2 el bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ve çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı” oldu. Yetkililer, PYD’li teröristlerin kimi zaman MILAN tanksavar silahları kullandıklarının da tespit edildiği bilgisini paylaştı.