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    Komando birlikleri Hatay’a böyle geldi…

    AA
    07.03.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekatına destek amacıyla Suriye sınırındaki konuşlu birliklere destek amacıyla gönderilen komando birlikleri Hatay’a ulaştı.

    Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geld Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.     

    Harekat kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.     

    Zırhlı Personel Taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar sınır birliklerine sevk edildi.

    Komando birlikleri Hatay’a böyle geldi…
    Komando birlikleri Hatay’a böyle geldi…

    Etiketler: hatay , komando birlikleri , afrin , Zeytin Dalı Harekatı , gündem
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