MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Komando alayında bir tuhaf olay: "Emniyete bol bol ambulans gönderin"

    Komando alayında bir tuhaf olay: "Emniyete bol bol ambulans gönderin"

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 08:00 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 09:28

    Manisa'da 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Emniyete bol bol ambulans gönderin" diyerek ihbarında bulunan Kırkağaç 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki acemi er 20 yaşındaki H.M.C. ile destek oldukları ileri sürülen 5 er gözaltına alındı.

    Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Eylül'de 112 Acil Komuta Merkezine asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 6 kişinin Kırkağaç 6’ncı Komando Eğitim Alay Komutanlığında acemi er olduğu belirlendi.

    Acemi erler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Acemi erlerden H.M.C arkadaşların teşvikiyle 112 Acil Komuta Merkezine asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri ardından H.M.C ve kendisini teşvik eden 5 arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

    Savcılıktaki ifadelerin ardından 5 er serbest bırakırken, H.M.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Acemi er H.M.C, cep telefonundan merkezine, "Emniyete bol bol ambulans gönderin. Hemen harekete geçin. Yoksa patlayacak." diye ihbarda bulunduğu öğrenildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , komando , manisa komanda eğitim alayı , manisa , manisa haberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri