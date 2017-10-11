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    Ablasının yanına gelmişti... Genç kızın feci ölümü

    AA
    11.10.2017 - 19:54 | Son Güncelleme:

    Bursa'da kolunu ot ve sap kıyma makinesine kaptıran Suriyeli kadın yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, Kayseri'de ikamet eden Suriye uyruklu Raca Sahil (21), bir çiftlikte yaşayan ablasını görmek için merkez Osmangazi ilçesi Hasanağa Mahallesi'ne geldi.

    Sahil, ablasıyla evde bulunduğu sırada eniştesinin cep telefonu çaldı. Eniştesine telefonu götürmek için dışarıya çıkan Sahil, dengesini kaybederek kolunu çalışır durumdaki ot ve sap kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.  Sahil'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Etiketler: ot kıyma makinesi , bursa , ölüm , suriyeli
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