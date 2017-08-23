Kolunu kıran polislere suç duyurusu

Gezi protestoları sırasında başına polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesiyle ölen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan dün İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı.



Gülsüm Elvan şunları söyledi: “Değil kolumu kırmayı bacağımı bile kırsalar yılmayacağız. Bayram geliyor. Bizim çocuklarımızı bizden aldılar Nuriye ile Semih’i bırakın onlar da annelerinin, babalarının ellerini öpsünler. Benim yavrum 269 gün yoğun bakımda eridi. Nuriye ile Semih şu anda içeride eriyorlar. Benim için hiçbir farkı yok. Onları kurtarana kadar devam edeceğim.”



