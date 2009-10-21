Koltuklar dışarı, polis içeri...

Polis sahalardan çekildi. Kimine göre olumlu bulunan bu karara henüz hazır olmadığımızın ortaya çıkması da çok uzun sürmedi...
Hürriyet Haber
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Üç ay kurs almış gencecik adamlar ve kızlar üzerlerinde sarı yelekler ile sahada güvenliği sağlayacaklar. Pek çoğunun cv'si kokteyllerde, okullarda ve alışveriş merkezlerinde üst aramaktan ibaret olan bu gençlerin kendi güvenliklerini sağlayacak bilgi ve tecrübesi yok ki. Sürü psikolojisinin en uç örneklerinin yaşandığı tribünlerde güvenliğini nasıl sağlayacaklar?
Gülşah Erkaya yazıyor
Olmuyor tabi ki...Bazılarına bizzat şahit olduğum pek çok şiddet olayı yaşadık kısa zamanda. Polis sahadayken de bu tip olaylar oluyordu elbette. Ama ya kısa sürede bastırı lıyor ya da bariz suçu olanlar dışarı çıkarılıyordu.Gaziantep-Ankaragücü maçı: Maçtan sonra Ankaragüçlü taraftarlar bir özel güvenlik görevlisini tribüne çekmiş dövüyor. Aslında bizim gördüğümüz kadarıyla dövmüyorlar, linç etmeye uğraşıyorlar...Kocaeli-Gaziantep Büyükşehir maçı: İzleyen arkadaşım anlatıyor. Maç bitmiş. Stat boşalıyor. Bu arada özel güvenlik şirketinin yöneticilerinden birisi ile taraftar arasında tartışma çıkıyor. Güvenlik vatandaşı uyarmış. “Sahadan geçmeyin ceza alırız” diye. Vatandaş cevap olarak güvenlikçiye dalıyor ve güvenlik şirketi yöneticisinin ağız burun darmadağın...Gaziantep-Fener maçı: Canı sıkılan sahaya dalıyor. Sarı yelekliler peşinde. Yakalıyorlar. Adam direniyor. Tutup tekrar tribüne koyuyorlar. Koltuklar kırılıyor. Tribünde ateşler yanıyor. Koltuk kırıp sahaya atan bir maganda, koltuk parçasını saha yerine önündeki bir başka taraftarın yüzüne atıyor. Üniversiteyi yeni bitirmiş, gencecik bir adam gözünü kayb etmeme mücadelesi veriyor. Ameliyatlar oluyor. Ailesi perişan.Ve bu olayların hiç birisinde fail yok. Yakalanan yok. Ceza alan yok.Statlar spor alanı değil dağbaşı. Beşiktaş kapalısını canlı izledik.Adam döv, koltuk kır, tribün yak, sahaya atla, birilerini yarala... Sonra da maçı izlemeye devam et. Sarı yelekliler henüz bu işe hazır değil. Bizim futbol seyircisi hiç hazır değil. De ki iyi yetişmiş, disiplinli ve becerikli bir güvenlik şirketi buldun. Parasını kim veriyor? Kulüp... Peki hangi kulüp yöneticisi kendi taraftarı için, çalıştığı özel güvenlik şirketine “Güvenlik için ne gerekiyorsa yapın” diyebilir. “Aman taraftarı üzmeyin. Kibar olun. Şiddete şiddetle karşılık vermeyin.” vs...Polis varken koltuk kırılmıyor muydu? Evet kırılıyordu. Ama polis tribüne anında müdahale edip ya bu güruhu dışarı çıkarıyordu. Ya da gözaltına alıyordu.Bu koltuk meselesi ayrı bir alem zaten. Bizim bazı taraftarlarımız henüz koltuklarda oturmaya hazır değil. Bence koltuklar sökülsün. Hani çocukluğumuzda ki statlar gibi, beton tribünler olsun. Taraftar maça gelirken poşetle gazete ya da minder getirsin falan... Bu koltuk kırıp sahaya atmaca ve biririnin gözünü oymaca oyunu başka türlü çözülmez çünkü.Şiddet ise kısmi olarak ve görsel caydırıcılığından dolayı polisin sahada olmasıyla hiç değilse minimuma iniyor.Bu yüzden “Koltuklar ve sarı yelekliler dışarı, Polis içeri”.