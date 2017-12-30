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    Koltuğu kim koruyacak, kim bırakacak?

    Yenal BİLGİCİ - ybilgici@hurriyet.com.tr
    30.12.2017 - 12:12 | Son Güncelleme:

    2018 yılı büyük seçimler, Castro’suz bir Küba ve Uzakdoğu’da sıcak savaş ihtimali getiriyor.

    Putin rahat, Trump endişeli, May güçsüz
    * Senenin en büyük seçimi Mart ayında Rusya’da. Ama kimsenin sonucunu merak etmediği bir seçim bu. Yolsuzluk karşıtı kampanyalarıyla tanınan aktivist Alexei Navalny, ses getirecek ama mevcut devlet başkanı Putin’in ezici bir farkla kazanacağına kesin gözle bakılıyor.

    * 2018’in sürprize açık ülkelerinden biri İngiltere. Halihazırda Brexit’in baş ağrıtan teferruatıyla uğraşan ülkede, mevcut başbakan Theresa May’in konumu artık kendi partisi (Muhafazakâr Parti) içinde bile sorgulanıyor. İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise gitgide güçleniyor. May’in, partisini ve iktidarını 2022’de düzenlenmesi planlanan bir sonraki seçime kadar götürebileceği kuşkulu; İngiltere her an erken seçime gidebilir.

    * Çanlar Donald Trump için mi çalıyor? Gelecek yılın 6 Kasım’ında bu sorunun cevabını alacağız. Ara seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri (33) yenilenecek. Demokratlar 2020’deki başkanlık seçimlerine güçlü girmek; Kongre’nin en azından bir kanadında çoğunluğu ele geçirmek istiyor. Kongre’de olası bir güç kaybı Trump’un gücünün sorgulanmasına da yol açacak.

    Koltuğu kim koruyacak, kim bırakacak


    Castro’ların son günü
    Fidel Castro’nun geçen yılki ölümü, Küba’da bir devrin sonu olarak görülmüştü. Nisan 2018 ise ülkede Castro’ların sonu anlamına geliyor. Fidel Castro’nun hastalığı nedeniyle iktidarı ondan devralan kardeşi Raul Castro, on yıllık devlet başkanlığının ardından makamından ayrılıyor. Yerine geçmesi beklenen isim Devlet Konseyi Başkanvekili yani Başkan Yardımcısı Miguel Diaz-Canel. Devrim liderlerinden sonra partideki en kıdemli bürokrat olan Diaz-Canel’in Fidel ve Raul Castro’nun politikalarına bağlı kalması ama ‘reformcu’ yanını da göstermesi bekleniyor.

    Buz pateninden diplomasi çıkar mı?
    Dünyanın en sıcak noktası şu an için Kuzey Kore. Geçen hafta BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’nin son balistik füze denemeleri üzerine sert yaptırımlar içeren tasarıyı 15-0 oyla kabul etti. Pyongyang ise bu hareketi ‘savaş sebebi’ olarak gördüğünü söyleyerek meseleyi kestirip attı. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir süredir şiddetle devam eden ve 2018’de de hız kesmemesi beklenen söz düellosunun barışa pek bir katkısı yok. Peki bu konu nasıl soğuyacak? Şimdi gözler, Kuzey Kore’nin kan davalısı Güney Kore’nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları’na katılacak iki sporcunun üzerinde. Zamanında ABD ve Çin arasında ‘masatenisi diplomasisi’ etkili olmuştu. Kuzey Koreli artistik patinaj çifti Ryom Tae-ok ile Kim Ju-sik de barış açısından aynı etkiyi gösterir mi? Şubat ayında göreceğiz.

    Etiketler: Uzakdoğu , Hürriyet Pazar
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