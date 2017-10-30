Koltuğu için istişare

Toplantının, Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşünde AK Parti Genel Merkezi’nde yapılması bekleniyor. Erdoğan, bu koltukta 2019 Mart ayına kadar görev yapacak aday için kurmaylarına, “projeleri, halkla iletişimi ve teşkilatla ilişkileri konusunda öne çıkanlarla ilgili çalışma yapılması” talimatı verdi. Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda milletvekilleri, AK Partili Meclis üyeleri ve il teşkilatının görüşleri doğrultusunda Gökçek’in yerine gelecek kişinin netleşmesi bekleniyor. Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimde iki turda üçte iki çoğunluk aranacak. İki turda çoğunluk bulunamazsa üçüncü turda en çok oyu alan kişi seçilmiş olacak. Kulislere Gökçek’in yerine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin’in getirilebileceği yansımıştı. Erdoğan, Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifasının ardından da İstanbul Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelerek görüşlerini almıştı.