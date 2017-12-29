Koltuğu bıraksın diye servet ödemişler

Askeri darbeyle koltuğundan indirilen Zimbabve Devlet Başkanı Robet Mugabe’ye kendi rızasıyla emekliliğe ayrılması karşılığında bir servet ödeneceği, çalışanlarının maaşlarının ve araçlarının benzininin devlet bütçesinden karşılanacağı ifade edildi.

20 YARDIMCI TUTULACAK

Zimbabve’nin hükümet kontrolündeki gazetesi The Herald’ın haberine göre 6’sı özel güvenlik olmak üzere 93 yaşındaki Mugabe’ye 20 yardımcı tutulacak ve bunların maaşları devlet tarafından ödenecek. Ayrıca, Mugabe’ye ve 52 yaşındaki eşi Grace’e ülke içinde ve ülke dışına olmak üzere dörder first class ücretsiz uçuş hakkı tanınacak.



Robert Mugabe ve eşi Grace

BENZİN PARASI DA DEVLETTEN

Mugabe’ye 3 araç tahsis edilecek ve bunların da benzin parasını devlet ödeyecek. Zimbabve basınında geçtiğimiz ay Mugabe’ye görevden ayrılması için 10 milyon dolar ödendiği de iddia edilmişti. Ancak hükümet bu iddiayı yalanladı. Mugabe’ye başkent Harare’de tam donatılmış resmi bir konut da verilecek. Mugabe ve eşi, sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacak.