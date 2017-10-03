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    Kolombiya'dan Keşan'a gelin geldi

    AA
    03.10.2017 - 18:14 | Son Güncelleme:

    Keşanlı aile, Kolombiya'ya gidemeyince internet üzerinden istedikleri gelinle oğullarını evlendirdi.

    Alınan bilgiye göre, Keşanlı Serkan Ceviz, 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında internet üzerinden Kolombiya'da avukatlık yapan Natalia Maria Martinez'le tanıştı. 

    Arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüşmesi üzerine Serkan Ceviz, Martinez ailesiyle tanışmak için Kolombiya'ya gitti. 

    Martinez ailesinin onay vermesi üzerine Keşan'a dönen Serkan Ceviz'in ailesi Kolombiya'ya gidemediği için gelin adayını ailesinden internet üzerinden Türk usülü istedi. 

    Evlenmelerine ailelerince onay verilen Serkan ve Natalia çifti, Keşan'daki düğünle dünyaevine girdi. 

    Çiftin Kolombiya'da yaşamaya karar verdiği öğrenildi. 

    Etiketler: Kolombiya , gelin , Keşan
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