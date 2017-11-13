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    Kolombiya'dan elmas çalmaya geldiler

    Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
    13.11.2017 - 01:47 | Son Güncelleme:

    Kolombiya’dan Türkiye’ye 2 ay önce turist olarak gelen biri kadın 5 kişi, 1 milyon dolar değerinde elmas-pırlanta çaldı.

    Kolombiyadan elmas çalmaya geldilerAnkara’da çökertilen elmas çetesiyle ilgili haberin ayrıntıları şöyle:

    SOYGUN UÇUŞU

    Kolombiya’dan 16 saat süren uçak yolculuğunun ardından Türkiye’ye gelen 5 kişilik uluslararası elmas soyguncuları, İstanbul’dan Anadolu’ya “elmas-pırlanta” taşıyan bir aracı takibe aldı.

    3 Kasım 2017 tarihinde gece 23.00 sıralarında Düzce’deki bir dinlenme tesisinde duran aracın camını kıran şüpheliler, 1 milyon dolar değerindeki elmas-pırlanta dolu çanta ile 25 bin doları alarak kiraladıkları araçla kayıplara karıştı.

    300 SAAT GÖRÜNTÜ

    Çete elamanlarının Ankara’ya giriş yaptığının belirlenmesi üzerine Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki güvenlik kamera ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saat görüntü inceleyen özel ekip, 20 farklı noktada elmas soyguncularının görüntüsüne ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardında soyguncuların Yenimahalle ilçesinde kiraladıkları evde saklandıkları belirlendi.

    4’Ü YAKALANDI

    11 Kasım’da eve yapılan baskında, Kolombiya vatandaşı Liliana Gomes Osma adlı kadın ile German Bernal Huertas, Ernesto Mesa ve Julian Zabata Martinez yakalandı. Soyguncuların kaldığı evi kiralayan çetenin diğer elemanı Jose Guıllermo Rodrıguez Callesjas’ın ise izine ulaşılamadı. Soyguncuların çaldıkları elmaslarla yasadışı yollarla Türkiye’den çıkış yapmaya hazırlandığı, bunun için de insan kaçakçılarıyla bağlantıya geçtikleri belirlendi. Soyguncuların emniyetteki sorgusu devam ederken, çaldıkları elmas-pırlantalara da el konuldu.

    2 SOYGUN DAHA

    Uluslararası elmas soyguncularının fotoğraf ve bilgileri İnterpol üzerinden uluslararası bilgi paylaşımı yapıldı. Konya ve İstanbul’da aynı şekilde 2 soygun yaptığı da belirlenen çetenin, uluslararası çalıştığı ortaya çıkarıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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