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    Kolombiya'da gece kulübünde patlama: 11'i ağır, en az 30 yaralı

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 19:08 | Son Güncelleme:

    Kolombiya'da, Bora Bora adlı gece kulübüne yapılan el bombalı saldırının ardından en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 11'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

    Sputnik'te yer alan habere göre Kolombiya'da, Antiqua sınırları içerisinde yer alan Caucasia'daki bir gece kulübüne iki kişi tarafından el bombası atıldığı öğrenildi. Patlamanın etkisinden dolayı yaralan pek çok kişi olduğu belirtilirken, kulüpte bulunanların bir kısmının ise patlama sonrası oluşan izdihamdan dolayı yaralandığı kaydedildi. Saldırının yerel saatle gece yarısı civarında gerçekleştiği bildirildi.

    Causicasia Belediyesi, saldırının ardındanki şahıslardan birinin erkek, öbürünün kadın olduğunu belirtti. Saldırıyla alakası olduğu belirtilen şahısların gözaltına alındığını belirtti.

    Saldırıda yaralan 11 kişinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

    Etiketler: gece kulübü , saldırı
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