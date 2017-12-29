Kolombiya'da gece kulübünde patlama: 11'i ağır, en az 30 yaralı

Sputnik'te yer alan habere göre Kolombiya'da, Antiqua sınırları içerisinde yer alan Caucasia'daki bir gece kulübüne iki kişi tarafından el bombası atıldığı öğrenildi. Patlamanın etkisinden dolayı yaralan pek çok kişi olduğu belirtilirken, kulüpte bulunanların bir kısmının ise patlama sonrası oluşan izdihamdan dolayı yaralandığı kaydedildi. Saldırının yerel saatle gece yarısı civarında gerçekleştiği bildirildi.

Causicasia Belediyesi, saldırının ardındanki şahıslardan birinin erkek, öbürünün kadın olduğunu belirtti. Saldırıyla alakası olduğu belirtilen şahısların gözaltına alındığını belirtti.

Saldırıda yaralan 11 kişinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.