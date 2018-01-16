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    Kolombiya'da dev körprü koptu! Çok sayıda ölü var

    AA
    16.01.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Kolombiya'da, bitmek üzere olan Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçi öldü, 8 işçi de yaralandı.

    Kolombiya'nın Villavicencio kenti ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprü inşaatının çökmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

    Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında sona gelinen Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçinin öldüğü, 8 işçinin yaralandığı bildirildi.

    Kolombiyada dev körprü koptu Çok sayıda ölü var

    Hayatını kaybedenlerin ve yaralılardan 7'sinin kaza bölgesinden çıkarıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, UNGRD, Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiyeye bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

    Yerel basında çıkan haberlerde ise uzunluğu 446 metreyi bulan ve inşası tamamlanmak üzere olan köprüdeki kaza sonucu işçilerin yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düştüğü ifade edildi.

    Etiketler: facia
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