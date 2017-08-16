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    Kolombiya’da 52 yıllık savaşın sonlandığı ilan edildi

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 02:01Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 02:12

    Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) tamamen silahsızlandığını belirten Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, isyancılar ile hükümet arasındaki savaşın sona erdiğini duyurdu. Batı Yarı Küre'nin en uzun süren silahlı çatışması böylece sona ermiş oldu.

    FARC, elindeki son silahı bugün yapılan etkinliklerle teslim etti.

    Santos, “Bugün savaşın son nefesini duyduk. Silah teslimiyle birlikte savaş gerçekten de bitti ve halkımızın hayatında yeni aşama başladı” diye açıkladı.

    Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart’ta geçilmişti.

    Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da 1964'ten beri süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

     

    Etiketler: Kolombiya , FARC , anlaşma
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