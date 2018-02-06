Kolin ve Kalyon, Akkuyu'dan çekilecek mi? Yanıtı Kolin'in patronu Koloğlu verdi

Bu iddialara yanıt Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu'ndan geldi. Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Koloğlu, "Ortaklığımız henüz resmiyet

kazanmamıştı. Ortaklık Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde belli olacak" dedi.

FAZLA BELİRSİZLİK VAR

"Yani siz yüzde 49 hisseyi resmi olarak devralmadınız mı" sorumuza Koloğlu, "Hayır almadık. Almak da istemedik. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Genel olarak birtakım sıkıntılar var. Biz belirsiz bir şeyin içinde yer almak istemeyiz. Bu hızla projenin 2023'e yetişmesi zor görünüyor. Rus tarafından belirsizlik giderilmeden biz hisse devri istemedik" yanıtını verdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov, 2014 yılında yaptığı açıklamada "Santrali 2023'e, yani Cumhuriyet’in 100. yılına kadar bitireceğimize garanti veriyorum" demişti.

EÜAŞ ORTAK OLABİLİR, BİZ DE İNŞAATI YAPARIZ

Rus basınında yer alan Akkuyu'da EÜAŞ'ın ortak olacağı iddiasına ise Koloğlu, "Evet böyle de bir düşünce var. Bizimki ortaklık şeklinde değil de inşaatını yapmak şeklinde olabilir. Zaten ana gövdeyi Ruslar kendileri yapacaklar, makine ekipmanları da kendileri getirecekler. Dolayısıyla biz sadece inşaat kısmını da üstlenebiliriz" dedi.

KARARLARI TEK BAŞINA ALMAK İSTEDİLER

Koloğlu, Ruslar'a Akkuyu Nükleer'de ortak olmak istemediklerini şifahen, sözle bildirdiklerini açıkladı. Koloğlu, "Bizim hisse oranımız yüzde 49 olacaktı, belki azınlık hisse ama satın almalarda bizim de dahil olmamız lazım, dedik. Kararların oy birliğiyle alınmasını istedik, onlar ise hiçbir şekilde müdahil olmamazı istemediler. Nükleer adaya karışmayalım ama diğer bölümlerde, satın almalarda sürece dahil olmak istedik. Onlar ise hiçbir şekilde bizim kararlara dahil olmamızı istemediler. "

KONSORSİYUM ÇEKİLME KARARI ALDI

Konu ile ilgili Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde ise "Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ortaklığından çekilme kararı aldı" denildi.

AA muhabirinin şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kapasiteli ve yatırım bedeli 20 milyar doların üzerinde olan Akkuyu NGS'ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşmaya varamadı.

CKK konsorsiyumu, geçen yıl haziranda Rosatom ile santralin yüzde 49 hissesinin devrini öngören bir protokol imzalamış fakat sonrasında ana anlaşma için bir neticeye varılamamıştı.



