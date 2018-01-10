Koleje öğrenci kabul sınavı 11 Şubat’ta

İlkokul ve ortaokullarda okuyan ve eğitim hayatına kolejde devam etmek isteyen başarılı öğrenciler için sınav düzenleniyor. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin ‘Ortaokul’ ve ‘Lise’ Öğrenci Kabul Sınavı (ÖKS)’ 11 Şubat Pazar günü yapılacak. 4, 5, 6, 7, 8, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavda başarı düzeyine göre adaylar kabul edilecek.

ÖKS, Ataköy ve Büyükçekmece Kampüslerinde yapılacak. Başvurular 10 Şubat Cumartesi günü 17.00’ye kadar www.kultur.k12.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.