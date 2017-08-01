Kolejden sıçrama

Türkiye’den bir özel okul, Capital500 sıralamasında 129 sıra yükseldi. Doğa Koleji, 2016-1017 yılının sıçrama liderlerinin üçüncüsü oldu. Capital500 sıralaması Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sadece finansal sonuçlarını sıralamakla kalmadı. Araştırma, dev kuruluşların performanslarına farklı açılardan bakılmasına olanak sağlayan bilgiler de içeriyor. Doğa Koleji ise 2016-2017 yılındaki büyük sıçramasıyla listede 129 sıra yükselerek 218’inci sırada yer aldı.

Doğa Koleji, 110 kampüsü, 82 bin öğrencisi, 8 bin öğretmeni ve 11 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük eğitim kurumu olma özelliği taşıyor. Doğa Koleji’ni devralan Metal Yapı Konut ise, Ömer Saçaklıoğlu tarafından 1980 yılında kuruldu.

İYİLEŞTİRME BAŞARI GETİRDİ

Doğa Koleji’nde 2016 yılındaki devir işleminden sonra yönetim kademesi, akademik anlamda tüm eğitmenlerin ücretlerinde iyileştirilmeye gidildi. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Yöneticilerin kampüslerle ilgili performans ölçümleri yükselmemizde önemli fayda sağladı. Tüm kampüslerimizin fiziki koşulları hızlı bir şekilde standartların üzerinde iyileştirildi. Kuşkusuz, bütün bunlar okulumuzun sıçramasına katkı sağladı ve haliyle iyileştirme başarı getirdi” dedi.