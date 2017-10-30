Kolejde Sanat Akademisi...Müziği Garo Mafyan’dan, tiyatroyu Ayla Algan’dan öğrenecekler

İlkokuldan liseye kadar farklı yaş grubundaki öğrenciler, Garo Mafyan ve Ayla Algan gibi duayen isimlerden eğitim alacak. CCN Holding bünyesindeki TED İzmir Koleji’nde kurulan Sanat Akademisi, öğrencilere geleceğin sanatçıları olma yolunda profesyonel eğitim verecek. Müzik, yaratıcı drama ve tiyatro ile dans olmak üzere üç bölümden oluşan TED İzmir Koleji Sanat Akademisi’nin Genel Koordinatörlüğünü ve Müzik Bölümü Direktörlüğü’nü Garo Mafyan, Yaratıcı Drama ve Tiyatro Bölümü Direktörlüğü’nü Ayla Algan, Dans Bölümü Direktörlüğü’nü ise Banu Dağcıoğlu Türkeli üstleniyor.

Cihat Aşkın, Cana Gürmen ve Dilek Tokay’ın yer aldığı ‘Sanat Kurulu’ ise ayda bir kez akademi eğitmenleriyle bir araya gelerek öğrencilerin yönlendirilmesine katkıda bulunacak. İlkokul 1’den 12’nci sınıfın sonuna kadar isteyen ve seçmelerden geçen öğrencilere sistemli, profesyonel ve sürekliliği olan bir eğitim verilecek. Akademide şu anda 74 müzik, 28 yaratıcı drama, 10 genç tiyatro, 10 bale olmak üzere toplam 122 öğrenci eğitim alıyor. 14 müzik öğretmeni, üç tiyatro öğretmeni, bir bale hocası ve bir bale piyanisti bulunuyor.

EĞİTİM, GELECEĞE YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIM

Akademinin tanıtım toplantısında konuşan CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Bayar, “CCN Holding çatısı altında yurt içi ve yurt dışında hizmet veren 12 şirketimizle ağırlıklı olarak inşaat ve sağlık sektörlerine yaptığımız yatırımlara eğitimi de ekledik. Ülkemizin ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğu bilinciyle TED İzmir ve TED Kocaeli Kolejleri’nin yatırımcısı olduk” dedi.

Bayar, Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözünü hatırlatarak, “Sanat Akademisi’nin eğitimde yeni bir bakış açısı yaratacağına inanıyorum. Hayalimiz burada dünya çapında sanatçılar yetişmesi. Bir çocuğun bile yeteneğini ortaya çıkarabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

HEDEF, ULUSLARARASI PLATFORMDA KONSER VEREBİLMEK

Akademinin Genel Koordinatörü Garo Mafyan ise, uluslararası platformlarda konser verebilecek standardı yakalamayı hedeflediklerini belirterek, “Sanatla uğraşandan kötülük gelmez dedik ve uluslararası standartlarda sanat eğitimi vermek üzere yola çıktık. Öğrencilerimizin burada alacakları eğitimin ileride hangi kariyeri seçerlerse seçsinler hayatlarını güzelleştireceğine inanıyorum. Ayrıca kariyerlerine sanat alanında devam etmek isteyenler için hem doğru yönlendirme yapacağız hem de gereken desteği vereceğiz” diyerek çalışmaları anlattı.

YARATICILIKLARINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Yaratıcı Drama ve Tiyatro Bölümü Direktörü Ayla Algan da yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak ortamı bulamayanların yeteneklerini kullanamadıklarına dikkat çekerek, “Burada hem yetenekleri keşfedip hem de çocuklarımıza yaratıcılıklarını ortaya çıkartacakları bir ortam sunacağız. Bu akademi, yetenekli öğrencilerin sanat alanında tam da olması gereken dönemde yani erken yaşlarda desteklenmesi ve yönlendirilmesi adına büyük önem taşıyor” dedi.

URLA’DAKİ YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KATILMA İMKANI

TED İzmir Koleji Müdürü Mine Mavioğlu ise, Şubat 2018’deki ikinci dönemde okul dışından yetenekli öğrencilerin başvurularını da alacaklarını söyledi. Mavioğlu, “Üstün yetenekli çocuklarımıza eğitim bursu verebilmek için de gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde akademide görsel sanatlar bölümünü de açacağız” diye konuştu.

Okulda ayrıca açılan Denizcilik Kulübü kapsamında deniz kültürünün yerleştirilmesi ve ‘denizci’ yetiştirilmesi de planlanıyor.