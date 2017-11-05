Kolejde sanat akademisi

CCN Holding bünyesindeki TED İzmir Koleji’nde kurulan Sanat Akademisi, öğrencilere geleceğin sanatçıları olma yolunda profesyonel eğitim verecek. Müzik, yaratıcı drama ve tiyatro ile dans olmak üzere üç bölümden oluşan TED İzmir Koleji Sanat Akademisi’nin genel koordinatörlüğünü ve Müzik Bölümü Direktörlüğünü Garo Mafyan, Yaratıcı Drama ve Tiyatro Bölümü direktörlüğünü Ayla Algan, Dans Bölümü direktörlüğünü ise Banu Dağcıoğlu Türkeli üstleniyor. Cihat Aşkın, Cana Gürmen ve Dilek Tokay’ın yer aldığı ‘Sanat Kurulu’ ise ayda bir kez akademi eğitmenleriyle bir araya gelerek öğrencilerin yönlendirilmesine katkıda bulunacak. Akademide şu anda 74 müzik, 28 yaratıcı drama, 10 genç tiyatro, 10 bale olmak üzere toplam 122 öğrenci eğitim alıyor. 14 müzik öğretmeni, 3 tiyatro öğretmeni, 1 bale hocası ve 1 bale piyanisti bulunuyor. CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Bayar, “Bir çocuğun bile yeteneğini ortaya çıkarabilirsek ne mutlu bize” dedi.