Kolej bursuna 151 bin başvuru

Uğur Okulları her yıl ortaokul ve lise öğrencilerinin Türkiye sıralamalarını görmelerini ve eksikliklerini görerek kendilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlı Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı düzenliyor. Bu yıl da 13-14 Ocak tarihlerinde ülke genelindeki tüm Uğur Okulları’nda eş zamanlı olarak düzenlenen sınava 30 ilden 151 bin öğrenci başvurdu. Öğrenciler elde ettikleri başarılar doğrultusunda aynı zamanda Uğur Okulları’nda burslu okuyabilecek.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ortasına gelindiğini hatırlatarak, sınavın en çok da öğrencilerin bugüne kadar almış oldukları eğitimle nereye kadar ilerlediklerini görebilmeleri için düzenlediklerini söyledi. Nevzat Kulaberoğlu aynı zamanda sınavla ilgili olarak, "Her seviyeye uygun sınav hazırladık. 4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerine 60 sorudan oluşan ve 80 dakikada cevaplayacakları, 8, 9 ve 10’ncu sınıf öğrencilerine 80 sorudan ve 120 dakikada cevaplayacak oldukları, 11’nci sınıf öğrencilerine ise 90 sorudan ve yine 120 dakikadan cevaplayacak oldukları sorulardan sınavlar yaptık. Bu sınav sorularına göre öğrencilerimizin başarı durumlarını görmeleri ve elde etmiş oldukları başarılarına göre her okulumuzun kendi içerisindeki kontenjanını değerlendirerek yüzde 100'e varan bursları da vermeyi planlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl için yani 2018-2019 eğitim öğretim yılı için açmayı planlamış olduğumuz okullarda da, gerekli izinlerimizi aldıktan sonra Mart ayında sadece bu okullarımıza yönelik sınav yapmayı planlıyoruz. Yine bu sınavlarımız için de öğrencilerimize ve velilerimize davetlerimizi yapacağız” dedi.

“EĞER ÇOCUĞUNUZ MUTLU İSE DOĞRU OKULDADIR”

Uğur Okulları Kartal Kampüsü Müdürü Dilek İkizoğlu da hem okullarına hem de tüm Türkiye genelinde sınava başvurunun geçen yıla oranla çok fazla artmasının sebebini ‘Uğur’ markasının başarısıyla doğru orantılı olduğunu söyledi. İkizoğlu aynı zamanda son zamanlarda özel okulların tercih edilmesinin her geçen gün arttığını, bu yüzden velilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Veliler haklı olarak çocukları ve onların geleceği için en doğruyu ve en iyiyi bulmak istiyorlar. O yüzden velilerimizin çocuklarının kariyerleri ve gelecekleri için en önemlisi de mutlu bireyler olarak yetişmeleri için tercih yapmalılar. Çok fazla özel okul açıldı ve ister istemez akıllar karışıyor. Sizin beklentilerinizle okulun vaatleri birleştiği zaman doğru yoldasınızdır. 20 yıllık meslek hayatım sonucunda diyebilirim ki eğer çocuk mutluysa, okuldan eve, evden okula mutlu bir şekilde gidip geliyorsa, okulla ilgili herhangi bir kriz yaşamıyor ve güzel anılar anlatıyorsa, çocuğunuz büyük oranda doğru okuldadır. Bu yüzden çocuğunuzla iletişim halinde olmak ve sohbet ediyor olmak çok önemli” diye konuştu.

13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı’nın sonuçları 17 Ocak’ta ilan edilecek, 22 Ocak’ta ise her okul kendi bursluluk oranlarını açıklayacak.