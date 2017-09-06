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Kolbaşı'ndan 5 tavsiye

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 22:31 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 22:31

GİRİŞİMCİLİK ekosistemine verdiği desteklerle bilinen isimler arasında Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı bulunuyor. TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu ve Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği Danışma Kurulu’nda olan Kolbaşı, aynı zamanda ‘Twentify’ ve ‘Lokum Inc’ girişimlerine yatırım yaptı. Kolbaşı’nın girişimcilerin kendilerine sormasını önerdiği sorular şu şekilde:

1-) Fikrin kimlere yarayacak: Yapmış olduğun için neyi çözecek? Kaç kişi dünyada bu sıkıntıyı çekiyor ve farkında mı? Sana göre insanlar neden bu yarattığın yazılımı, ürünü ve hizmeti kullansınlar?

2-) 5 yıllık planın var mı: 5 yıllar çabuk geçiyor. İlk 5 yıl bittiğinde bir sonraki adımının adını tam koymuş olmasan bile her şey istediğin gibi giderse ne yapmak istediğine karar verdin mi? Bu 5 yıllık planların finansal değerlerine baktın mı? Bütçelerini yaptın mı ve bu bütçeler tutarlı mı?

3-) Büyük resme baktın mı: Düşündüğün yeniliğin büyük resimdeki yerine baktın mı? Bu iş ne kadar büyür, üst sınır nedir? Hiç düşündün mü? Neden sence hiç kimse bunu düşünmemiş? Benzer şeyleri düşünen olmuş mu?

4-) Kötü senaryoda ne yaparsın: Girişiminiz tutmadı. İşin içinde çıkmak için nasıl bir planın var? İyiyi yönetmek her zaman kolaydır, kötü senaryo için ne düşündün Yatırımcıya gittiğinde kötü senaryoyu da anlat, olasılık olarak değerlendirdiğinden bahset.

5-) Tekrar dene: Vazgeçme ama farklı olarak tekrar dene. Vazgeçememek uğruna inat yapma. Bazen bir fikir düşündüğün gibi harekete geçmeyebilir veya insanlar yatırım yapmayabilir. O zaman aynı yolda aynı fikre başka bir şekilde yaklaşmak gerekebilir.

Etiketler: Arzum Elektrikli , Startup , gazetehaberleri
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