Kolbaşı'ndan 5 tavsiye

1-) Fikrin kimlere yarayacak: Yapmış olduğun için neyi çözecek? Kaç kişi dünyada bu sıkıntıyı çekiyor ve farkında mı? Sana göre insanlar neden bu yarattığın yazılımı, ürünü ve hizmeti kullansınlar?



2-) 5 yıllık planın var mı: 5 yıllar çabuk geçiyor. İlk 5 yıl bittiğinde bir sonraki adımının adını tam koymuş olmasan bile her şey istediğin gibi giderse ne yapmak istediğine karar verdin mi? Bu 5 yıllık planların finansal değerlerine baktın mı? Bütçelerini yaptın mı ve bu bütçeler tutarlı mı?



3-) Büyük resme baktın mı: Düşündüğün yeniliğin büyük resimdeki yerine baktın mı? Bu iş ne kadar büyür, üst sınır nedir? Hiç düşündün mü? Neden sence hiç kimse bunu düşünmemiş? Benzer şeyleri düşünen olmuş mu?



4-) Kötü senaryoda ne yaparsın: Girişiminiz tutmadı. İşin içinde çıkmak için nasıl bir planın var? İyiyi yönetmek her zaman kolaydır, kötü senaryo için ne düşündün Yatırımcıya gittiğinde kötü senaryoyu da anlat, olasılık olarak değerlendirdiğinden bahset.



5-) Tekrar dene: Vazgeçme ama farklı olarak tekrar dene. Vazgeçememek uğruna inat yapma. Bazen bir fikir düşündüğün gibi harekete geçmeyebilir veya insanlar yatırım yapmayabilir. O zaman aynı yolda aynı fikre başka bir şekilde yaklaşmak gerekebilir.