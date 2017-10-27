Kolayca kovmak için cezaevine koydular

1994’te Mehmet Bech (Demirtaş) ile Türkiye’de tanışan ve 1995’te evlenen Şükran Demirtaş, 1994 ve 1999 yılları arasında ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşadı. Türkiye’de kaldıkları süre içinde Özgür ve Okan adlarında iki çocukları doğan Demirtaş çifti, 1999’da boşandı. Boşanmalarının ardından Mehmet Bech (Demirtaş) Danimarka vatandaşı başka biriyle evlendi ve Danimarka’ya yerleşti. Ancak evliliği beklediği gibi gitmeyince, 2005’te boşandı ve eski eşiyle tekrar görüşmeye başladı. Çift, 2006 yılında tekrar evlendi ve Danimarka’ya yerleşti. 2008’de de üçüncü çocukları Gürkan Demirtaş dünyaya geldi.

BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Şükran Demirtaş, üçüncü çocuklarının ardından 2010’da Danimarka’ya oturma ve çalışma izni almak için yaptı. Ancak yetkililer, evli olduğu Mehmet Demirtaş’la olan birlikteliğinin Danimarka’ya bağlılığı bakımından yeterli olmadığı gerekçesiyle Demirtaş’a oturma izni vermedi. Bu yetmezmiş gibi, yabancılar müdürlüğünün başvurusu üzerine sınır dışı edilmesi söz konusu olduğunda saklanmasın veya sınır dışı eylemi kolaylıkla gerçekleşsin diye, 3 Ekim’de polis tarafından evinden alınarak cezaevine konuldu.





İSTERSEK TÜM AİLENİ...

Demirtaş çiftinin en küçük oğlunun, “Annem sınır dışı edilmesin yazılı” bir dövizle çekilmiş fotoğrafı ile sosyal medyada imza kampanyası başlatıldı. Şükran Demirtaş’ın ortanca oğlu Okan Demirtaş, Danimarka’da yaşayan Türk toplumuna, Türk büyükelçiliğine ve devlet yetkililerine seslenerek, kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Annesinin, kenidisini cezaevine götürmek için gelen polislerin hakaret ve aşağılamalarına maruz kaldığını anlatan Okan Demirtaş, “İstersek tüm aileni bile sınır dışı ederiz” diyerek tehditte bulunduklarını söyledi.