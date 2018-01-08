Kolayca hazırlayabileceğiniz 4 çabuk tavuklu tarif

SOYA SOSLU TAVUK
İşte sadece 25 dakika içerisinde yapabileceğiniz tavuklu bir tarif daha.
Malzemeler
1 çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı salça, tuz, 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet tavuk göğsü.
Yapılışı
Tavuk etinizi julyen bir şekilde doğrayın. Tereyağını tavada kızdırdıktan sonra, julyen bir şekilde doğradığınız etleri ekleyin. Ateşi sonuna kadar açın ve tavayı sallayarak etleri pişirin. Sonrasında tuz, salça, su ve soya sosunu karıştırın ve pişmeye bırakın. Afiyet olsun!
NOHUTLU TAVUK YEMEĞİ TARİFİ
Şöyle hem hızlı hem de güzel bir ev yemeği hazırlamak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin.
Malzemeler
Yarım çay bardağı ince kıyılmış kişniş, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, 1,5 su bardağı hafif haşlanmış nohut, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet soğan, 800 gram tavuk kalça eti, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 2 yemek kaşığı toz kırmızıbiber, tuz, karabiber.
Yapılışı
Tüm baharatları ve tuzu bir kapta karıştırın. Tavuk eti parçalarını baharatlara bulayın. Soğanları piyazlık doğrayın ve bir kâseye koyun. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edin ve karıştırın. Soğanları fırın kabına yayın ve nohutlar ile birlikte baharata buladığınız tavukları ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve limon kabuğunu da üzerine ekleyin. 180 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika boyunca yemeğinizi pişirin.
TAVUKLU SEBZE PÜRESİ
Tavuklu sebze püresi tarifi gerçekten kolay bir tarif. Sadece 30 dakikanızı alacak.
Malzemeler
Zeytinyağı, haşlanmış piliç but, 1 sap pırasa, ¼ adet kırmızı lahana.
Yapılışı
Sebzeleri ince bir şekilde doğrayın ve zeytinyağında hafifçe çevirerek pişirin. Tavuk budunu ince ince ayıklayın. Daha sonrasında malzemeleri karıştırarak püre yapın. Tavuklu sebze püreniz hazır. Afiyet olsun!
SOĞANLI TAVUK GÖĞSÜ
Tavuk göğsünü seviyorsanız ve hızlı bir tarif arıyorsanız 25 dakika içerisinde bu tarifi yapabilirsiniz.
Malzemeler
1 su bardağı sıcak su, tuz, sıvı yağ, pul biber, fesleğen, 1 yemek kaşığı salça, 2 adet kuru soğan, kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü.
Hazırlanışı
Kuşbaşı doğranmış tavukgöğsünü suyunu çekinceye kadar kavurun. İnce kıyılmış soğanı üzerine ekleyin. Bir su bardağı suyu ve bir yemek kaşığı salçayı üzerine ekleyin. Daha sonra istediğiniz baharatı ve tuzu ekleyin, su çekilinceye kadar pişirmeye devam edin. Afiyet olsun!
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