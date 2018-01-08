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Kolayca hazırlayabileceğiniz 4 çabuk tavuklu tarif

Proteinin vücudumuzun en önemli yapıtaşlarından bir tanesidir. Ve en iyi protein kaynaklarından bir tanesi ise tavuktur. Yani hem lezzetlidir hem de yararlıdır da! Siz de tavuk tüketmeyi seviyorsanız, fakat tavuklu tarifler hazırlamak uzun sürelerinizi alıyorsa biraz sonra bahsedeceğimiz tavuk tarifleri ile o çok sevdiğiniz tavuğu en lezzetli şekilde yiyebileceksiniz. 

Kaynak: Doğan Burda
08.01.2018 - 09:54 | Son Güncelleme :

SOYA SOSLU TAVUK

İşte sadece 25 dakika içerisinde yapabileceğiniz tavuklu bir tarif daha.

Malzemeler

1 çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı salça, tuz, 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet tavuk göğsü.

Yapılışı

Tavuk etinizi julyen bir şekilde doğrayın. Tereyağını tavada kızdırdıktan sonra, julyen bir şekilde doğradığınız etleri ekleyin.  Ateşi sonuna kadar açın ve tavayı sallayarak etleri pişirin. Sonrasında tuz, salça, su ve soya sosunu karıştırın ve pişmeye bırakın. Afiyet olsun!

Kolayca hazırlayabileceğiniz 4 çabuk tavuklu tarif

NOHUTLU TAVUK YEMEĞİ TARİFİ

Şöyle hem hızlı hem de güzel bir ev yemeği hazırlamak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin.

Malzemeler

Yarım çay bardağı ince kıyılmış kişniş, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, 1,5 su bardağı hafif haşlanmış nohut, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet soğan, 800 gram tavuk kalça eti, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 2 yemek kaşığı toz kırmızıbiber, tuz, karabiber.

Yapılışı

Tüm baharatları ve tuzu bir kapta karıştırın. Tavuk eti parçalarını baharatlara bulayın. Soğanları piyazlık doğrayın ve bir kâseye koyun. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edin ve karıştırın. Soğanları fırın kabına yayın ve nohutlar ile birlikte baharata buladığınız tavukları ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve limon kabuğunu da üzerine ekleyin. 180 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika boyunca yemeğinizi pişirin.

Kolayca hazırlayabileceğiniz 4 çabuk tavuklu tarif

TAVUKLU SEBZE PÜRESİ

Tavuklu sebze püresi tarifi gerçekten kolay bir tarif. Sadece 30 dakikanızı alacak.

Malzemeler

Zeytinyağı, haşlanmış piliç but, 1 sap pırasa, ¼ adet kırmızı lahana.

Yapılışı

Sebzeleri ince bir şekilde doğrayın ve zeytinyağında hafifçe çevirerek pişirin. Tavuk budunu ince ince ayıklayın. Daha sonrasında malzemeleri karıştırarak püre yapın. Tavuklu sebze püreniz hazır. Afiyet olsun!

Kolayca hazırlayabileceğiniz 4 çabuk tavuklu tarif

 

SOĞANLI TAVUK GÖĞSÜ

Tavuk göğsünü seviyorsanız ve hızlı bir tarif arıyorsanız 25 dakika içerisinde bu tarifi yapabilirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı sıcak su, tuz, sıvı yağ, pul biber, fesleğen, 1 yemek kaşığı salça, 2 adet kuru soğan, kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü.

Hazırlanışı

Kuşbaşı doğranmış tavukgöğsünü suyunu çekinceye kadar kavurun. İnce kıyılmış soğanı üzerine ekleyin. Bir su bardağı suyu ve bir yemek kaşığı salçayı üzerine ekleyin. Daha sonra istediğiniz baharatı ve tuzu ekleyin, su çekilinceye kadar pişirmeye devam edin. Afiyet olsun!

İKİ DE VİDEOLU TAVUK TARİFİMİZ VAR

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