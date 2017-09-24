Kolay yatırım için yeni alanlar belirleniyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı”nı tamamlayarak görüşe açtı. Yönetmelikle yeni kurulacak

organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi sitelerinin kuruluş sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Buna göre kurumlar kendi tasarrufları altındaki alanları, plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerine işleyerek eşik analizi haritası oluşturacak.

RÜZGAR YÖNÜ BELİRLENECEK

Belirlenen alanların sınırlar, ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen kadastrol pafta suretine işlenecek. Belirlenen yatırım alanları şehir merkezine uzaklığı, büyüklüğü, karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantılarına uzaklığı, bulunduğu deprem kuşağı, su ve elektrik ihtiyacının nereden sağlanacağı, hakim rüzgar yönü, çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkan olup olmadığı, özel çevre koruma bölgeleri, SİT alanları, milli parklar, sulak alanlar, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu, taşkına maruz kalma durumu gibi kriterlere göre belirlenecek. Bakanlıkça uygun görülen yatırım alanlarına ait gerekli kullanım izinleri Maliye Bakanlığı’ndan alınacak.