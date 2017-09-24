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Kolay yatırım için yeni alanlar belirleniyor

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
24.09.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 10:50

HÜKÜMET şehir dışına taşınacak sanayi bölgeleri için yeni yatırım alanları belirlenmesi için harekete geçti. Sanayi bölgelerinin kuruluşunu hızlandırmak için hazırlanan düzenlemede yeni yatırım alanları için SİT alanlarına uzaklık, enerjiye yakınlık, deprem kuşağına göre konumuna göre belirlenecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı”nı tamamlayarak görüşe açtı. Yönetmelikle yeni kurulacakKolay yatırım için yeni alanlar belirleniyor
organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi sitelerinin kuruluş sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Buna göre kurumlar kendi tasarrufları altındaki alanları, plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerine işleyerek eşik analizi haritası oluşturacak.

RÜZGAR YÖNÜ BELİRLENECEK
Belirlenen alanların sınırlar, ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen kadastrol pafta suretine işlenecek. Belirlenen yatırım alanları şehir merkezine uzaklığı, büyüklüğü, karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantılarına uzaklığı, bulunduğu deprem kuşağı, su ve elektrik ihtiyacının nereden sağlanacağı, hakim rüzgar yönü, çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkan olup olmadığı, özel çevre koruma bölgeleri, SİT alanları, milli parklar, sulak alanlar, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu, taşkına maruz kalma durumu gibi kriterlere göre belirlenecek. Bakanlıkça uygun görülen yatırım alanlarına ait gerekli kullanım izinleri Maliye Bakanlığı’ndan alınacak.

 

Etiketler: sanayi bölgeleri , Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , SİT alanları
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