Kokunun peşinde!

AKILLI telefonlarımıza indirdiğimiz harita uygulamaları günlük hayatımızdaki yeri çok ayrı. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşayanlar için ise vazgeçilmez durumda. Gideceğimiz yere en hızlı ve en doğru şekilde gitmek için kullandığımız bu uygulamalar şüphesiz zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Peki hızlı gitmek yerine daha güzel kokular ve sesler duyarak bir yere gitmeye ne dersiniz? Bu fikirden yola çıkan mühendisler, şehirlerin duyusal olarak ne kadar iyi olduklarını keşfetmek için bir proje geliştirdiler.



Geçen hafta İstanbul’da düzenlenen büyük veri, yapay zekâ ve dijital pazarlama konularının konuşulduğu zirve Smartcon2017’de konuşan Nokia Bell Labs Araştırma Takımı Yöneticisi Daniele Quercia, geliştirdikleri projeyle ezberleri bozdu. ‘Good city life’ adındaki projeye imza atan Daniele Quercia ve mühendis takımı, veriler ve makine öğrenmesiyle alınabilecek sonuçların nereye kadar varabileceğini gösteriyor. Yaşadığımız şehirleri seçmemizde birçok mantıklı seçenek olduğunu, ancak farkında olmadan bu seçimde duyuların önemli bir rol aldığını ifade eden Quercia, “Büyük binalar, kaldırımlara park eden otomobiller veya çöp kokusu hangi şehirde veya mahallede yaşayacağımızı direkt olarak etkiliyor” dedi.



BURUN BİR VERİ MAKİNESİ

Şehirlerin güzel veya çirkin olarak nitelendirilmesinde görselliğin yanı sıra duyusal kriterleri de değerlendirmeye aldıklarını anlatan Quercia, şunları söyledi: “Şehir kokusu için çalışmaya başladığımda bana ‘Deli misin? Bütün şehre sensör koyacak bütçeyi nerden bulacağız’ dediler. Haklıydılar. 1 yıl boyunca veri toplayabileceğim yöntemleri düşündüm. Çünkü insan burnu büyük veri makinesi. 1 trilyondan fazla kokuyu ayırt edebiliyor. Bu da önemli bir kriter.”



Quercia, insan burnunun şehirlerdeki en fazla 50 kokuyu ayırt edebildiğini söyleyerek, “Çünkü farklı kokuları tespit edip anlamlandıramıyor. Genellikle insanlar kokuyu şikayetle tespit ediyor. Ben de bunun üzerine Instagram ve Twitter’daki anahtar kelimeleri topladım. 380 kelimeden oluşan bir liste oluşturduk. Çiçek, yemek ve hayvan gibi isimlerini gruplandırdık. Bir sokaktaki paylaşımlarda çok fazla ‘köpek’ anahtar kelimesi kullanılmışsa bu sokağı hayvan kokusu olarak işaretledik. Bu veriye karbondioksit sensörleri yerleştirerek emisyonu da belirledik” dedi.



Daha sonra elde ettikleri verileri dijital haritayla eşleştirdiklerini belirten Quercia, “Anlamlı bir veri ortaya çıktı. Bu uygulamamız, şu an Londra, Barcelona, Madrid, New York ve Boston. Hedefimiz bunu 12 şehre çıkarmak. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor” dedi.

SES HARİTASI DA YAPTILAR

QUERCIA ve ekip arkadaşları, sadece koku üzerine harita çıkarmakla kalmayıp, buna bir de ses haritasını da eklemişler. Quercia, “Veri ve veri analitiğini kullanarak aynı şeyi ses için de yaptık ve ChattyMaps’i geliştirdik. Bu haritada araç sesleri kırmızı, doğal sesler yeşil, insan sesi mavi, müzik sesi sarı ve bina sesi gri renklerle simgeleniyor. Örneğin; sokak müzisyenlerini veya kuş seslerini duyarak bir yere ulaşmak istiyorsanız bu harita üzerinden güzergâhını belirleyebilirsiniz. ChattyMaps, şu anda ondra, Barcelona, Madrid, New York ve Boston olmak üzere 5 şehirde kullanılabiliyor” dedi.

BAMBAŞKA BİR DÜNYA

SMARTCON Kurucu Ortağı Hamit Hamutçu, büyük veri ve nesnelerin interneti ve yapay zekâ kavramlarının tek tek gelişimlerinin heyecan verdiğini, ancak hepsinin bir araya geldiğinde bambaşka bir dünya yarattığını ifade etti. Hamutçu, “Nesnelerin interneti yani sensörlerden gelen veriler, büyük veriyi oluşturuyor. Oluşan bu komplike verilerden bir sonuç alınması ve karar verilmesi için yapay zekâ devreye giriyor. Smartcon konferansında hepsinden konuşuyoruz” dedi.

STARTUPLAR YARIŞTI

ETKİNLİKTE, yerli startuplar sunum yaptı ve aralarından en yıkıcı teknoloji girişimi seçildi. Inveon ve Inventures kurucusu Yomi Kastro, 500 İstanbul kurucu ortağı Rina Onur Şirinoğlu, yatırımcı ve mentör Ömer Erkmen, 212 yönetici direktörü Numan Numan, Analytics Center’dan Ozan Can Ak ve Startup Day katılımcılarının oylarıyla, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden güvenli şekilde online alış satış imkanı sağlayan Paym.es olarak belirlendi.



PAZARLAMA GURUSU DAMGA VURDU

MÜŞTERİ deneyimi konusunda yazdığı kitaplarla adından sıkça söz ettiren pazarlama gurusu olarak bilenen Don Peppers, Smartcon’da dijitalleşen dünyaya ait önemli açıklamalar yaptı. İnsan-makine etkileşimlerini müşteri deneyimine taşımanın sırlarını anlatan Peppers, rekabetin boyutunun değiştiğini ve müşteri odaklı bir anlayışta her bir müşterinin doğru yönetebilmesinin kavramının öne çıktığını söyledi. Peppers, “Burada 4 farklı başlık öne çıkıyor. Bunlardan en önemlisi inandırıcı olmak. Veri güvenliği ve tepki verme süresi müşterilerin olmazsa olmazlarının başında. Diğer başlık değer. Geliştirilen ürünlerin fiyat bakımından gerçekten adil olması ve bunu da etiket kurnaz-lıkları yapmadan sunulması gerekiyor. Amaca uygun aksiyonlar diğer önemli bir başlık. Burada veri kullanımı öne çıkıyor ve müşterilerin her birinin diğerlerinden ayrıştırılarak amaca uygun hizmet etmesi önemli. Son önemli başlık ise güvenirlilik. Müşterilerden yapılan hatalar karşısında özür dilemeyi bilmek gerekiyor. Bu karşılıklı güven duygusu yaratıyor” dedi.