Köklü okullarda yeni sistem bekleyişi

Liseye geçişle ilgili yetkililerin “eve en yakın okul”, “sınavsız sistem” şeklindeki açıklamalarının ardından sadece veli ve öğrenciler değil, köklü liselerin yöneticileri de meraklı bekleyişte. Cağaloğlu Anadolu, Çapa Fen gibi yüksek puanlı liselerin müdürleri yeni sistemi beklerken, sınavın kalkmasını olumlu buluyor. Özellikle proje okullar için alternatif çözüm bekliyorlar. Adrese dayalı sistemin konuşulmaya başlamasıyla bazı velilerin önümüzdeki yıl için önemli okulların çevresine taşınmayı planladığını duyduklarını da ekliyorlar. Okul müdürlerinin yeni sistemle ilgili düşünceleri şöyle:



SİSTEM İYİ

Necati Yener (Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü): Çocukların üzerindeki baskı kalktı. Bu süreçte köklü okulların da dikkate alınacağını düşünüyoruz. Geçmişte proje okullarla ilgili benzer tartışmalar, endişeler vardı. Ancak bu okullarımızın kısa sürede gösterdiği olumlu çalışmalar bunların yersiz olduğunu ortaya koydu.



OKUL ÇEVRESİ POPÜLER

Kemal Karabulut (Çapa Fen Lisesi Müdürü): Rehberlik desteğiyle başarılı öğrenciler ayrıştırılmalı. Bunlar her ilden köklü okullara başvurabilmeli. Adrese dayalı sistem olsa da bu çocuklar köklü okullara başvuru yapabilmeli. Bazı liseler kendi sınavını yapacaksa önümüzdeki yıl başlamalı. Çünkü öğrencilerin sosyal ve sportif etkinlikleriyle ilgili raporlar rayına oturur. Adrese dayalı sistemle ilgili farklı istekler oluyor. Okul çevresine taşınmayı düşünen veliler var.



MERKEZİ SINAV OLMALI

Muzaffer Güneş (İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürü): Öğrenciler sınav stresi altında kalıyor ve uzak okullara gidiyordu. Zamanlarının çoğu trafikte geçiriyor ve bu durum veliye ekonomik olarak yansıyordu. Bu yüzden sınavın kaldırılması olumlu. Yeni sistemin daha iyi olacağına inanıyorum. Köklü okullar için yüzde 5’lik dilimdeki öğrencilerin merkezi sınavla yerleşmesine dayanan bir modelin doğru olacağını düşünüyorum.



BEKLEYİŞİMİZ SÜRÜYOR

Zekeriya Aslantürk (Pertevniyal Lisesi Müdürü): Öğrencilerin merkezi sınavla yaşadığı stres son bulacak. Bu olumlu bir adım. 300 civarında köklü okul için 70- 80 bin öğrencinin bir sınava girmesini bekliyoruz. Şu an bekleyişimiz sürüyor. Ne olacağını bilmiyoruz ama MEB en iyi sistemi belirleyecektir.