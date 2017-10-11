Kokain okyanusu gemi altında aştı

Polisin tespitine göre çete, uyuşturucuyu önce bir sandığa koydu. Bu sandıklar Güney Amerika’da dalgıçlarla geminin tabanına yerleştirildi. Gemi yola çıktı, dalgıçlar uçakla Türkiye’ye geldi.



Kocaeli Körfezi’nde demirleyen gemideki kokain, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Uyuşturucu araçlarla İstanbul’a gönderildi. Düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu çetesi üyesi 5 kişi yakalandı. Aramalarda 68 kilo kokain, 40 bin dolar, 1 tabanca, 2 dalgıç kıyafeti ele geçirildi.