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    Kohl’den Leyla’ya sadece 100 bin euro!

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    15.10.2017 - 11:43 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın eski başbakanlarından Helmut Kohl, iki oğluna 400’er bin, Türk gelini Elif Sözen’den torunu Leyla’ya 100 bin euro miras bıraktı.

    GEÇEN haziran ayında ölen, Almanya’nın efsane başbakanlarından Helmut Kohl, tüm mirasını son evlendiği eşine bıraktı. İki torununa ise sadece 100’er bin euro verdi.
    Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Helmut Kohl ölmeden önce varislerinin haklarını belirledi. Kohl, oğulları Walter ve Peter Kohl’e 400’er bin euro, Türk gelini Elif Sözen’den torunu Leyla’yla büyük oğlu Walter’den torunu Johannes’e 100’er bin euro miras vermekle yetindi.

    OĞULLARINA BELGE İMZALATTI
    Kohl’ün küçük oğlu Peter Kohl ve Elif Sözen’den torunu Leyla Kohl 15 yaşında. Ölmeden önce iki oğlu ve iki torununa toplam 1 milyon euro veren Helmut Kohl, bunun karşılığında haklarına düşen mahfuz hisseden vazgeçtiklerine dair belge imzalattı. Oğullarının haklarından feragat ettiklerine dair imzaladığı belge Helmut Kohl’ün yerleşim yeri olan Ludwigshafen kenti Asli hukuk mahkemesi dosyasına konuldu. Böylece Kohl, tüm mirasını ikinci eşi Maike Kohl Richter’e bıraktı.

    Kohl’den Leyla’ya sadece 100 bin euro

    ARALARI AÇIKTI
    Helmut Kohl’ün arası oğullarıyla açıktı ve yaklaşık yedi yıldır görüşmüyorlardı. Oğulları babalarıyla aralarının açılmasından, evlenmelerine karşı çıktıkları ikinci eşi Maike Kohl Richter’i sorumlu tutuyorlardı. Kohl ölünce, büyük oğlu Walter Kohl, oğlu Johannes ve yeğeni Leyla Kohl’le cenaze evine gitmiş, ancak içeri alınmamışlardı. Oğul ve torunların kapıda beklemeleri üzerine Maike Kohl Richter, polis çağırtıp kapıdan uzaklaştırmıştı.
    Eski başbakan Kohl’ün başbakanlığı dönemine ait dosyalar da miras sayılıyor. Kohl 1998’de seçimi kaybedince, başbakanlıktan 400 dosyayı Konrad Adanauer Vakfı Arşivi’ne getirtmiş, daha sonra Oggersheim’daki evine aldırtmıştı. Resmi belgeler devlete ait olduğu için Federal Arşiv şimdi bu dosyaları geri istiyor.

    Etiketler: Johannes Kohl
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