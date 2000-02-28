Koğuşta suikast alarmı

ŞANTAJ çetesi kurmaktan tutuklanan 'Adnan Hoca' Adnan Oktar'ın Bayrampaşa Cezaevi'nde yatan mali işlerden sorumlu imamı Emre Nil'i öldürmesi için Nil'in şantaj yaptığı bir işadamı tarafından kiralık katil tutulduğu iddiası, cezaevinde alarma neden oldu. Bazı tutukluların Emre Nil'in bulunduğu D-9 koğuşuna gitmek için cezaevi yönetimine başvurduğu belirtilirken, Nil karantina koğuşuna alındı.

150 milyalık kiralık katil

Geçen kasım ayında Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonları sırasında yakalanan Hoca'nın en yakınındaki imamlarından Emre Nil tutuklanmıştı. Bayrampaşa Cezaevi'nde paralı mahkûmlardan haraç alan bir grubun üyelerinin Nil ve arkadaşlarının kaldığı D-9 koğuşuna konulmaları için cezaevi yönetimine baskı yaptığı belirtildi. Bu mahkûmların 'para kopartmak' istedikleri Emre Nil ve arkadaşlarına sürekli haber gönderdikleri öne sürüldü. Cezaevi son günlerde Nil'i öldürmek için bir işadamının cezaevinde yatan bir mahkûmla anlaştığı iddialarıyla çalkalanıyor. İşadamının kimliği belirlenemezken, kiralık katilin Nil'in, kızının çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptığı bir işadamı tarafından 500 bin mark (yaklaşık 150 milyar lira) karşılığı tutulduğu öne sürüldü. Bunun üzerine yönetimin Emre Nil’i karantina koğuşuna taşıdığı öğrenildi.

Karımı verdim Hoca kurtuldu

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Bölümü mezunu olan Emre Nil (34) ifadesinde, 1991 yılında Adnan Oktar'ın müritleri arasında yer alan Tura Turizm'in ortaklarından Çetin Saraç'ın kızı Çağla Saraç ile Adnan Hoca'nın tavsiyesiyle evlendiğini söyledi. Hoca'nın imamlarından olan Bilim Araştırma Vakfı'nın eski başkanı Altuğ Berker'in de Saraç'ın ortağının kızı Tuğçe Eyilik ile evlendiği belirtildi.

Oktar'ı dövüp kaçırdılar

Nil, ‘‘Kızlar da Adnan Hoca'nın grubundandı ve hoca bize bu kızlarla evlenmemizi tavsiye etmişti’’ dedi. Eşlerinin ailelerinin evliliğe karşı çıktıklarını belirten Nil şunları söyledi: ‘‘Kızlarını geri alabilmek için polise başvurdular. Çağla'nın babası Çetin Saraç, avukatımız Mustafa Yaprak ile anlaşmış olacak ki, Yaprak, Adnan Hoca'yı Şişli Elmadağ'da bulunan Tura Turizm'in yakınındaki büroya çağırdı. Çetin Saraç ve adamları, dışarıda bekliyormuş. Adnan Hoca'ya saldırıp, darp ederek, İstinye'deki evlerine götürerek alıkoymuşlar. Bizi telefonla arayarak, 'Çağla Saraç'ı teslim edin' şartını koştular. Ben de eşim Çağla Saraç'ı iade ettim. Çetin Saraç da buna karşılık Hoca'yı serbest bıraktı. Bu konuda Adnan Hoca herhangi şikáyette bulunmadı.’’

Cemaatin 2 trilyon lirasını o yönetiyor

POLİSTEKİ ifadesinde Adnan Oktar'ın müritlerinden Tufan Gürlek ve Cem Sedat Aktar'ın sahibi olduğu Amerikan kapı imal eden şirkette genel koordinatör olarak çalıştığını ve 500 milyon lira geliri olduğunu belirten Emre Nil'in asıl işi Oktar ve grubunun mali işlerini yürütmek. Cemaatin yaklaşık 2 trilyonu bulan gelirini yönlendiren Nil, şirketlerin tüm gelir ve giderlerini denetliyor, kontrol ediyor, planlamalarını ve geliştirilmelerini sağlıyor.

FP'li belediyelerle iş yapıyorlar

Seçimde Fazilet Partisi'ne destek veren cemaat, seçimlerden sonra, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nden iş alıp ektiklerini biçmeye başlamışlar. Cemaatin kasası Emre Nil, kendilerine para aktarılan şirketleri de şöyle anlattı:

EPOS İNŞAAT: Merkezi Gayrettepe'de. Bu şirkette Seçim Köse, Burak Sanver, Bedri Yılmaz, Bülent Tatlıcan ve üç arkadaş daha var. Yıllık cirosu 100 milyar lira.

ROTA REKLAM: Epos İnşaat ile aynı yerde. Fatih Bukağılı, Metin Güçyetmez ve ismini hatırlayamadığım bir arkadaşımız tarafından kurulmuştur. Metro ve belediye otobüslerinin üzerindeki reklam işlerini gerçekleştirir. Yıllık cirosu 100 milyar lira.

KORUÇAM AĞAÇ FABRİKASI: Esenyurt'ta benim çalıştığım Amerikan kapı üretimi yapan şirkettir. Emre Çalıkoğlu, Sedat Aktar, Tufan Gürlek isimli arkadaşlarımız tarafından 2.5 yıl önce kuruldu.

ATİK İNŞAAT: Ankara'da, Murat Atik ve annesi tarafından kuruldu. Bu şirket Ankara Metrosu ve belediye otobüslerini buraya reklam vermek isteyen firmalara satışını yapar. Cirosu 1 trilyon liradır.

TEKAP AYDINLATMA: Bu şirket Alper Çakmak'ın babasınındır. Alper hissesini bize aktarmaktadır. Şirket, aydınlatma, sokak aydınlatma aleti üretmektedir.

İDEA: Bacılar tarafından 1.5 sene önce kuruldu. Acıbadem'deki şirket eleman ve işçi temin eder. Yıllık cirosu 60 milyar lira.

METROPOL İNŞAAT: Kadıköy'deki bu şirketi ‘‘Kardeşler’’ diye hitap edilen erkekler kurdu. Şirket villa, daire inşaatı ve dekorasyon işleri yapıyordu.

ROTA HUKUK BÜROSU: Şişli‘de Ali Tizik isimli avukat arkadaşımızındır. Yanındaki 8 avukat da bize çalışır.

UZMAN KOZMETİK: Merkezi Moda'dadır. Murat ve F.T. 3-4 yıl önce kurdu. Parfüm üretimi yapmaktadır. Yıllık cirosu 100 milyar liradır.

AB TİCARET: Merkezi Kadıköy'de. Fırat ve Murat Develioğlu'na ait. Yıllık ciroları 150 milyar lira civarında.

MEMİŞOĞLU MAKİNE: Beşiktaş'ta, matbaa makinelari satışı yapar. Şirketin yüzde 30'u Mutlu Memişoğlu'na aittir ve bu geliri biz almaktayız.

HOROZ İNŞAAT: Kadıköy'de, Kenan Horoz'un babasınındır. Kenan bu şirketten aldığı maaşı bize aktarmakta.

AYRICA Atilla Menevşe, Ersel-Ersin Alacadağ, Hasan Basri Güner ve Bor Bozca adlı arkadaşlarımız firmalarının gelirlerini gruba verirler. Bunun dışında Kazakistan, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD'de de gruba ait şirketlerimiz var.