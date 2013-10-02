Köfteli patlıcan kebabı

Köftenin hazırlanması için; kıyma derin bir kaba alınır. Tost ekmeğinin içi uflanarak kıymanın üzerine eklenir. (Bayat ekmek içi de kullanılabilir.)

Soğan incecik yemeklik doğranıp ince kıyılmış maydanozla birlikte ilave edilir. Tuz, karabiber, kimyon ve yenibahar da serpiştirilip iyice yoğrulur.

Yoğrulmuş köfte harcından kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp avuçlar arasında yuvarlanır. Yine avuçlar arasında yassı hale getirilen oval köfteler, bir tabağa yerleştirilir.

Diğer taraftan, patlıcanlar alacalı soyulup enlemesine ikiye bölünür ve yarım santim kalınlığında dilimler oluşacak şekilde dilimlenir. Dilimler bol tuzlu suda 30 dakika bekletilerek acı suyu çıkarılır.

Patates soyulup incecik yuvarlaklar halinde dilimlenir. Biberlerin sapları kesilir, tohumları ayıklandıktan sonra boylamasına 2 santim eninde doğranır. Salça, bir kâsedeki sıcak suyla ezilip kenarda bekletilir.

Sıvıyağ geniş bir teflon tencerede kızdırılır. Köfteler kızgın yağda önlü arkalı birer dakika kızartılır.

Üzerine hemen yıkanıp süzülmüş patlıcanlar dizilir. Biberler şekil verilerek (güneş ışıkları şeklinde) en üste dizildikten sonra salçalı sıcak su da tencerenin kenarından aktarılır.

Tuz da serpiştirilip tencerenin kapağı kapatılır ve orta ısılı ateşte, kaynayıncaya kadar pişirilir.

Kaynamaya başlayan yemeğin altı hafifçe kısılır ve patlıcanlar iyice yumuşayıncaya kadar pişirildikten sonra ocaktan alınır. İncecik kıyılmış maydanozla süslenerek servise sunulur.

Malzeme listesi

Köfte için;

- 250 gr az yağlı köftelik kıyma

- 2 dilim tost ekmeği (Bayat somon ekmek de kullanılabilir.)

- 1 adet küçük boy kuru soğan

- Yarım demet maydanoz

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- Yarım çay kaşığı kimyon, yenibahar

- 5 yemek kaşığı sıvıyağ

Ayrıca;

- 2 adet ince uzun patlıcan

- 1 adet orta boy patates

- 2 adet çarliston biber

- 1 adet kırmızı uzun dolmalık biber

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 2 su bardağı sıcak su

- 1 çay kaşığı tuz