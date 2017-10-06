Koenigsegg, Bugatti'yi ezdi geçti, hız rekorunu kırdı!

Bugatti‘nin Chiron modeliyle eylül ayında 0-400-0 kilometre hız aralığını 41.92 saniyede tamamlaması ve dünya hız rekorunu kırmasının üzerinden az bir süre geçmişken rekor yenilendi.

İsveçli yüksek performans spor araba üreticisi Koenigsegg tarafından gerçekleştirilen rekor denemesinde Agera RS ile dünya hız rekoru 5.5 saniye geliştirildi.

Danimarka’da bulunan ve 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Vandel Havaüssü‘ne giden Koenigsegg ekibi 1341 beygir gücüne sahip 1000 kilowattlık motoru olan Agera RS ile asfalta indi. Sıra dışı deneyimde sürücü koltuğunda Koenigsegg'in resmi pilotu Niklas Lilja oturdu.





Koenigsegg CEO’su Christian von Koenigsegg‘in de katılımıyla yapılan rekor denemesinde, 1341 beygir gücündeki Agera RS, 0’dan 400 kilometreye tam 26.88 saniyede çıktı.

Aracın bu hıza ulaşması ise 1958 metrede gerçekleşti. Koenigsegg Agera RS, saatte 400 km hıza ulaşmasının ardından 9.56 saniyede yeniden sıfır noktasına döndü ve 483 metre fren mesafesi ölçüldü.

Koenigsegg Agera RS, böylelikle 0-400-0 kilometre sürecini toplamda 36.44 saniye ve 2441 metrede tamamlamış oldu. Bugatti'nin Chiron ile kırdığı rekorda aynı süreç 41.92 saniye tamamlanabilmişti. Üstelik Bugatti 1480 beygir gücüne sahip 1088 kilowatllık bir motor kullanıyordu.

Rekor denemesinde maksimum 403 km/saat hıza ulaşan Koenigsegg Agera RS’in, 0-403-0’lık değeriyse 37.28 saniye oldu.