Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Koçtaş Çalışma Saatleri 2018 - Koçtaş Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    Koçtaş Çalışma Saatleri 2018 - Koçtaş Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Koçtaş ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Koçtaş Market 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Koçtaş, İzmir’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Mersin’e kadar Türkiye’nin 19 ilinde toplam 41 mağazasıyla, yerli ve ithal çok sayıda markanın ürünlerini uygun fiyat ve kolay ödeme avantajıyla müşterilerine sunuyor. Koçtaş mağazalarında dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstili ürünlerinden mutfak, banyo ve seramiğe, bahçe mobilyalarından aydınlatma ürünlerine, genç odasından hazır perdeye, halıdan boyaya ve parkeye kadar on binlerce ürün satılıyor.

    Koçtaş Çalışma Saatleri 2018 - Koçtaş Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    1955 yılında kurulan Koçtaş, Koç Grubu’nun ilk şirketlerinden biridir. 1996 yılına kadar Yapı Malzemeleri toptancısı olarak faaliyet gösteren şirket, hem tali bayiilere, hem de büyük inşaat projelerine hizmet sundu. Koçtaş, 1996’da perakendeciliğe başlama kararı alarak, ilk ev geliştirme mağazasını 1996’da İzmir Bornova’da açtı. Antalya, İzmir Balçova ve Bodrum mağazaları ile büyümesini sürdürdü. 2000 yılında Koç Holding ile Kingfisher B&Q arasında ”Joint Venture” anlaşması yapıldı ve sadece ev geliştirme perakendeciliği yapmak üzere yeni bir şirket kurularak, Koçtaş markası ile devam etme kararı alındı.

    Koçtaş Çalışma Saatleri 2018 - Koçtaş Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    Koçtaş Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve Kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Koçtaş alışveriş marketleri öğle arası vermemektedir.

    Koçtaş merkez binası Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Koçtaş merkez şubesine 216 430 03 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 484 43 13 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: koçtaş , Market , adres , iletişim , çalışma saatleri , 2018 , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri