Koç’tan ilk yarıda 2.9 milyarlık yatırım

Aynı dönemde 2.9 milyar TL’lik kombine yatırım yaptı. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak üretim, istihdam, inovasyon ve dış pazarlarda büyümeye verdiğimiz önemle faaliyetlerimizi sürdürüyor, ülkemizin geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son 5 yılda kombine bazda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Topluluk şirketlerimiz bu yıl da satış, patent ve ihracat sıralamalarında en üst pozisyonlarda yer aldılar. Üretim ve ihracat alanlarındaki güçlü liderliğimizi ülkemiz ekonomisine kattığımız değer açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel büyüme vizyonumuzla büyümeye devam edeceğiz” dedi. Çakıroğlu, yılın ilk yarısında gerçekleşen başarılı hisse satış işlemine de dikkat çekerken “Sermayenin yüzde 4.2’sine tekabül eden payların yaklaşık 475 milyon dolar üzerinden satışı ile Koç Holding’in yüzde 22.2 olan halka açıklık oranı yüzde 26.5’e yükseltildi. Bu gibi başarılı hisse satışları, yabancı yatırımcıların ülkemize güveninin göstergesi olarak gösteriyor” dedi.