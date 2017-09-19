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    ‘Koçluk’ üniversitede yüksek lisans programı oldu

    Hürriyet Eğitim
    19.09.2017 - 15:38 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 15:38

    Yönetici koçluğu ve mentorluk alanında mesleğin ihtiyaçlarına destek vermek iddiasıyla ‘koçluk’ alanında yüksek lisans programı açıldı.

    Koçluk, üniversite de yüksek lisans programı oldu. Altınbaş Üniversitesi, Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi Türkiye (EMCC) işbirliğiyle, yönetici koçluğu ve mentorluk yüksek lisans programını, işletme yüksek lisans programına bağlı alt uzmanlık dalı olarak açtı. EMCC Dünya Başkanı Dr. Rıza Kadılar, program hakkında şunları söyledi:
    "Yüksek katma değeri bulunan bütün iş kollarında koçluk becerileri ve mentorluk yaklaşımı en çok aranan yetkinliklerin başında geliyor. Türkiye'de koçluk üzerine sertifika veren birçok eğitim programı bulunuyor ancak koçluk ve mentorluk üzerine odaklanan bir yüksek lisans programı yok. Sertifika programları genellikle yurtdışında hazırlanmış programların ülkemizde sunulması şeklinde hayat buluyor. Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi Türkiye’nin katkılarıyla tasarlanan yüksek lisans programı hem temel koçluk becerileri, koçluk ve mentorlukta kullanılan temel psikoloji bilgisi hem de sistem yaklaşımı içinde koçluk ve mentorluk üzerine ileri seviye uygulamalara yer veriyor. Yüksek katma değeri bulunan bütün iş kollarında koçluk becerileri ve mentorluk yaklaşımı en çok aranan yetkinliklerin başında. Günümüzde iş dünyasında iyi bir lider olmak, fark yaratmak, iz bırakmak için bu yetkinliklere sahip olmak nedeyse mecburi. Koçluk ve mentorluğa uluslararası standartlarda bütünsel bir bakışla yaklaşan bu program, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde işletme yüksek lisans (MBA) programları dahilinde tasarlanmış olması bu programı son derece farklı ve özellikli kılıyor.”

    Etiketler: altınbaş üniversitesi , koçluk , yüksek lisans
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