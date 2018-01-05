Uzaklaştırma kararı olan kocasını ve 3 çocuğunu eve kilitledi

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan 8 katlı sitenin 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giden kocası M.B'yi, eşi L.B. içeri aldı. Bir süre sonra L.B., kocasıyla tartıştı. Tartışma sonrası L.B., 3'ü de erkek olan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları ile eşinin üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı.

Uzun süre çocuklarıyla evde kilitli kalan M.B., polisi arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir istedi. Bir süre bekleyen polis, itfaiye merdiveni yardımıyla evin penceresinden önce 3 çocuğu, daha sonra M.B'yi kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol edilen 3 çocuk ve M.B., polis merkezine götürüldü. Çiftin sürekli kavga ettiğini, durumdan rahatsız olduklarını belirten komşuları, "Daha dün akşam karakolluk oldular. Geceyi polis merkezinde geçirdiler" dedi.





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