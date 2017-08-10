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    Kocasını öldürtmek için taksitle kiralık katil tutmuş

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 07:30Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 08:09

    İstanbul Eyüp'te iki yıl önce sevgilisi İbrahim Doğantürk'le bir olup eşini öldürttüğü iddia edilen Sevgi Göral'ın (25), kiralık katilin istediği 20 bin lirayı taksit taksit ödemeye çalıştığı anlaşıldı.

    İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapse çarptırılan Sevgi Göral, sevgilisi İbrahim Doğantürk ve kiralık katil Bünyamin Aktaş ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Buna göre 2012'de evlenen Sevgi Göral eşi N. Tolga Göral'dan şiddet görünce sevgilisi İbrahim Doğantürk'ten eşini öldürmesini istedi.

    Doğantürk, bunun için cezaevinde bulunan Bünyamin Aktaş'la 20 bin liraya anlaştı.

    Çift, Aktaş'ın hesabına 200-300 lira gibi paralar yatırdı. Cezaevinden çıkan Bünyamin Aktaş 13 Ekim 2015'te N. Tolga Göral'ı kurşunlayarak öldürdü.

    Cinayetten iki ay sonra Antalya'da buluşan çift anlaşmazlık yaşayınca Sevgi Göral telefonda 'Seni de yakarım kendimi de' dedi. Polisin teknik takibine takılan sözler üzerine cinayet çözüldü. (Sabah)

    Etiketler: Tolga Göral cinayeti , kiralık katil , istanbul
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