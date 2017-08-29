Kocasını başka kadınla görünce bıçakla saldırdı

Olay saat 10.15 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 789 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanmak üzere olan kocasını sevgilisiyle sokakta yürürken gören N.B, bağırarak kocası Ercan B.’ ye saldırdı karı ve koca bir süre boğuştuktan sonra N.B

çantasında getirdiği ekmek bıçağını Ercan B.’nin sağ omuzuna saplayarak yaraladı. İkilinin boğuşması bir süre devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. Ercan B. Boşanmak üzere olan eşinin elinden kurtulup başka bir sokağa kaçarken, Ercan B.’yi yaralayan N.B Sokakta bulunan bir iş yerinin masasına gidip bir süre oturup bekledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri boşanmak üzere olan kocasını bıçaklayan kadını gözaltına aldı. Olay iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde önce kadının arkadan geldiği ve bir süre boğuştuktan sonra boşanmak üzere olduğu kocasını bıçakladığı görülüyor.