Kocası için kiralık katil tutan kadına savcı indirim istedi

Yenişehir’de 26 Haziran 2017’de evli ve 6 çocuk babası kepçe operatörü Aziz Demir’in Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, çocuk bezi almak için gittiği marketten dönerken, vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonrası gözaltına alınan Nuriye Demir ifadesinde, amcasının oğlu Aziz Demir’le 19 yıldır evli olduğunu belirterek şunları anlattı:



BENİ HORTUMLA DÖVDÜ

“Ailem zorla evlendirdi. Evlendiğimden beri şiddet görüyorum. Eşim bana elektrik vermeye çalıştı. Beni aldatıyordu. Dövdüğünde şikâyetçi oldum. 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. 3 ay bitmeden gelip, dövdü. Şikâyet ettiğimde 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. 6 ay bitmeden gelip, çamaşır makinesi hortumu ile beni ve kızımı dövdü. Yine şikâyet ettim. İfadesini alıp, bıraktılar. Her geldiğinde çocukları dövdü. Dayanamayınca üvey ağabeyimin oğlu Hamdullah'a yalvarıp, eşimi vurması için birini bulmasını istedim. 20 gün önce ben ve Hamdullah, İdris ile buluştuk. İdris, 'Temizleyeyim mi yoksa yaralayayım mı?' diye sordu. İki ayağından yaralamasını söyledim. Öldürmek için 25, yaralamak için 10 bin lira istedi. 10 bin liraya anlaştık." İdris Yıldırım ise, Nuriye Demir'in kendisini azmettirdiğini belirterek, "Kocasını öldürmem için 10 bin lira verdi. İşi yapmaya karar verdim ve takip ettim. Binaya girince 4 el ateş ettim. Karanlık olduğundan nereden vurduğumu görmedim" diye konuştu.



KIZINI DA TACİZ ETMİŞ

18 yaşından küçük olduğu için hakkında ayrı soruşturma yürütülen öldürülen Demir'in kızı A.D. ise "Babam çocukluğumdan beri bana cinsel istismarda bulunuyordu. Evlendikten sonra bir kaç kez telefonla taciz etti. En son 6-7 ay önce annemin evinde taciz etti. Bu şekilde birçok kez istismarda bulundu. Evlenmeden önce anneme anlattım, inanmadı. Babamın, teyzem ile ilişkisi ortaya çıkınca doğru söylediğimi anladı. Babam telefonundan müstehcen videoları bana izletmek istiyordu" dedi.



