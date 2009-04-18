Kocaman bir aferin

Edip Uras yazıyor

Geçen haftaki rezaletten sonra ne bekliyorduk Fenerbahçe’den aslında bilmiyorum. Hafta içinde birilerinin bu ‘profesyonellere’ hangi takımda oynadıklarını hatırlatmalarını belki… Ceza alan ve sakat olan arkadaşlarının yerine takımda kendilerini daha çok göstermelerini, Fenerbahçe’nin geçen haftaki futbolsuz olması yetmiyormuş gibi kavgalı olaylı ve çirkin maçı içlerine sindirememesini bekliyorduk belki de.

Bu hafta Ankaraspor karşısında en önemli değişiklik ‘çubukluları’ değiştirmeleriydi. O formanın ağırlığı altında onlar bile ezilmiş olmalılar. Fosforlu sarı formalarıyla çıktılar Ankara çimlerine. Bu soytarılığın Fenerbahçe olduğunu saklamak ister gibiydiler.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe defansının ortasındaki zafiyeti tahmin etmiş olmalı, arkaya atılacak kontra toplarla çabuk adamlarını kaçırma yolunu seçmişti. Maçın başından itibaren ceza alanının önünü çok kalabalık tutarak oynadı Ankara. Fenerbahçe zaten kanattan gelmediğinden göbekte oyunu kilitleyip uzunlamasına toplarla orta alanda hiç oynamadan sonuca gitmeyi denediler maç boyunca. İkinci yarıda maça inandıkça, fizik olarak rakiplerinden daha üstün olduklarını fark ettikçe açıldılar.

Ankaraspor’un oyun anlayışından oyuncu değişikliklerine kadar her şeyi doğruydu. Fenerbahçe’nin orta alandaki pas eksikliği, oyun kuramama hastalığı ve amaçsız oyunu çok iyi analiz edilmişti. Zaman zaman tatlı sert oynadılar, zaten pelte gibi oynayan rakiplerini fizik olarak ezmeleri fazla çaba gerektirmedi. Mehmet Çakır’ın muhteşem golü 72’de geldiğinde kimse buna şaşırmamıştır eminim. Daha önce, daha kolayca atabilecekleri golü böylesi bir şuta bırakmış oldular sadece.

Fenerbahçe’de değişiklik yok sezon başından beri. Sadece saçmalıkların dozu artıyor haftalar geçtikçe. Geçen hafta çok haklı olarak direkleri tekmeleyen Selçuk bu hafta kaptan, geçen hafta oynadığı oyundan eser yok. Defansta her rakibinden ağır kalan Yasin sarı karta rağmen hakeme itirazını devam ettirerek takım ruhu adına harikalar yaratıyor. Guiza, Deivid, Uğur, Kazım, Ali Bilgin hepsi çok bıkkın, çok yorgun, sanki Fenerbahçe’de oynamaya mahkum edilmiş kürek mahkumları gibiler.

Ufak tefeklere takılmayalım derseniz, şununla bitirelim: Bu durum Fenerbahçe başkanı ve yönetiminin sezon başından beri yaptığı ve yapmaya devam ettiği inanılmaz hatalarla dolu icraatin doğal ve beklenen sonucudur. Yüzkarası bu sezonun hesabını Fenerbahçe tarihi onlara yıllar boyunca hatırlatacak. Kocaman bir aferin herkese.