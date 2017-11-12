'Kocam evde yok' azmettirmeye delil olamaz

Ayşe Uyanık hakkında “Tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme”, Hacı Ömer Genç ve arkadaşları Mehmet Bezdüz, Mehmet Bilgir hakkında ise “tasarlayarak adam öldürme” suçundan Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ayşe Uyanık’ın kocasının evde olmadığı zamanlar, sevgilisi Hacı Ömer Genç’e bilgi vermesi, azmettirme suçlamasına delil olarak gösterildi. Ayşe Uyanık, mahkemede yaptığı savunmada Hacı Ömer Genç ile gönül ilişkisi yaşadığını kabul ederken, kocasının ölümüyle bir ilgisi bulunmadığını iddia etti.

ALDATANLAR BÖYLE DAVRANIR

10 Kasım tarihinde davanın ikinci duruşması yapıldı. Uyanık’ın avukatı Gizay Dulkadir yaptığı savunmada, dosyada müvekkilinin, eşinin öldürülmesi olayında azmettiren pozisyonunda olduğuna dair tek bir somut delil bulunmadığını, Ayşe Uyanık ile sevgilisi Hacı Ömer Genç arasındaki telefon irtibatının da yaşadıkları ilişkiden kaynaklandığını belirtti. Dulkadir şöyle dedi:

“Evli olan müvekkilin, evlilik dışı bir ilişki yaşadığı Hacı Ömer Genç arayarak, eşinin nerede olduğunu, evde olup olmadığını, değilse kaçta geleceğini sorduğunda müvekkil konumundaki ortalama bir insanın ne gibi bir cevap vermesi gerekmektedir? Müvekkil bu sorular karşısında, Hacı Ömer Genç acaba kocama bir şey mi yapacak? Acaba onu öldürecek mi? Bu yüzden mi bu soruları bana soruyor? Şeklinde mi düşünmelidir? Müvekkilin bırakın bu şekilde düşünmesini, bu sorulara cevap verirken herhangi bir şekilde, kuşkuya düşmesi, düşünerek ve altında sebepler arayarak cevap vermesi dahi mümkün değildir. Ayrıca işbu durum sadece müvekkil ve Hacı Ömer Genç’e özgü değildir. Dünya üzerinde eşini aldatan milyonlarca kadın ve erkek bu şekilde davranmakta, bu gibi diyaloglarla iletişime geçmektedir.”

ADLİ KONTROLLE

Savunmaların ardından mahkeme sanıklar Hacı Ömer Genç ve Mehmet Bilgir’in tutukluluk haline karar verirken, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan ve yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan Ayşe Uyanık ve Mehmet Bezdüz’ün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.