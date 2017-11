İki yıllık evliliklerinde 10 farklı kişiyle birlikte oldular!

Laura ve Mike çifti, 2015 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Her ikisi de poligamiden (çok eşli) farklı olarak poliamori (çok sevgilili) olan çift, evlilikleri süresince başka insanlarla da cinsel ve duygusal ilişki kurmaya devam etti. Hem Laura hem de Mike, evlendikleri tarihten bu yana, birbirleri dışında 10’dan fazla kişiyle birlikte oldu.

Birbirlerini bu konuda özgür bırakan ve bu durumun evliliklerini güçlendirdiğini belirten ikili, ortak yaşadıkları evde asla bir başkasıyla birlikte olmuyor ve buluşmalarını daima dışarıda yapıyor. ABD’nin California eyaletinde yaşayan Laura ve Mike çiftinin, Ian adında 5 yaşında bir de oğulları bulunuyor.

Müşteri hizmetleri danışmanı olan Laura, “Flört etmek benliğimin bir parçası ve bu yüzden daima çok eşli olacağım” diyor ve ekliyor: “Mike ve ben, birbirimize yüzde 100 bağlı olmayacağımızı kabul ederek evlendik. Evlendiğimiz tarihten bu yana 10’dan fazla kişiyle birlikte oldum. Her ay 2 ya da 4 kişiyle tanışıyorum.”

'EŞİM, ERKEK ARKADAŞIM VE KIZ ARKADAŞIM VAR'

Laura, yeni birilerini bulmakta zorlandığında ise çöpçatanlık uygulamalarını kullandığını söylüyor. Eşi Mike’ın da başka kadınlarla görüştüğünü belirten Laura, diğer partnerlerini birbirleriyle açık bir şekilde konuştuklarını ifade ediyor. Laura sözlerini şöyle sürdürüyor: “Evliyim ve şu an birlikte olduğum bir erkek arkadaşım, bir de kız arkadaşım var.”

Her bir partnerine eşit vakit ayırmaya çalıştığını belirten genç kadın, Mike’ın ve kendisinin bir ev geçindirdiğini ve çocukları olduğunu belirterek, yetişkinler olarak sorumlulukları olduğunun altını çiziyor.

Laura sözlerine şöyle devam ediyor: “Çok eşli olmak, her an birbirimizle iletişim halinde olduğumuz için evliliğimizi güçlendiriyor. Bir diğer kişiyle seks yapmak bizi “aldatan kişiler” yapmaz, sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için birden fazla partnere ihtiyaç duyuyoruz. Birbirimizi aldattığımızı ya da birlikte mutlu olmadığımız için böyle yaptığımızı söyleyenler var fakat biz ‘mutludan’ da öteyiz.”

Laura ‘kıskançlık’ konusunda, “Bu durum birbirimizi hiç kıskanmıyoruz demek değil, zaman zaman kıskanıyoruz ancak bu çok normal” diyor. Mike da, “Laura’yla harika bir evliliğimiz var ve onu zaman zaman diğer partnerlerinden kıskanıyorum. O da zamanını doğru bölüştürmek için elinden geleninin en iyisini yapıyor” şeklinde konuşuyor.

Üniversitede tanışan çift, 2011 yılında bir araya gelmiş ve Laura’nın çok eşliliğe geçmesiyle birlikte ilişki yaşamaya başlamış. Laura, “Başından beri açık biriydim ve tek eşli olmak istemediğimi biliyordum” diyor. Eşi Mike’ın da bu kararını desteklediğini belirten Laura, “Onun şu an bir ilişkisi yok ama benim iki tane var. Mike benim ilişkilerime dahil olmaz. Geçmişte bunu da denedik ancak cinsel anlamda diğer kişiyle sadece kendim ilgilenmek istiyorum” ifadelerini kullanıyor.

‘SADAKATİ GARANTİ EDİYOR’

Laura, “Mike ile mutlu bir evliliğimiz var ve çok eşli olmak birbirimize sadık kalmamızı garanti ediyor. Normal çiftler gibi mortgage kredimiz ve tam zamanlı işlerimiz var” şeklinde konuşuyor.

Poliamori, bireylerin birden çok sevgiliye sahip olabildikleri, ve bu ilişkilere dahil olan herkesin bu durumun bilincinde olup bunu onayladığı, monogaminin ya da monamorinin karşıtı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla poliamori, poligamiden farklı olarak sadece cinsel anlamda çok eşli olmaya değil, duygusal anlamda da başkalarıyla ilişki kurup ‘çok sevgilili’ olma esasına dayanıyor. Bir nevi, "Ne yardan ne de serden vazgeçememe" durumu da denebilir...

Laura bu durumu şöyle değerlendiriyor: “Poliamori herkes için uygun değil, ancak insanların çoğu tek bir kişinin ihtiyaçları olan her şeyi kendisine veremeyeceğini farkedebilir.” Mike da, “Ben de poliamori yaşıyorum ve mümkün olduğu her an yeni bir partnere açığım” diyor.

Son yıllarda, açık bir şekilde poliamori yaşayan partnerlerle ilgili haberler dış basında sıkça yer alıyor.