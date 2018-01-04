Kocaeli’ye yeni anaokulu geliyor

Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, okul öncesi eğitimi önemsediklerini belirterek, okul öncesi eğitimde okullaşma oranında yüzde 100'e ulaşma adına çalıştıklarını söyledi.

Yeni okulların inşa edilerek çocukların burada eğitim görmesinin önemini anlatan Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldıkları ödeneklerle hızlı bir şekilde okul öncesinde okullaşmayı tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

Aksoy, ikinci eğitim-öğretim yılı başladığında bu okullara öğrenci alacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığımız ödeneklerle yaptığımız çalışmalar dışında hayırseverlerin de verdiği katkılar bizler için katkı taşıyor. Hayırsevere teşekkür ediyorum. Eğitime verdiği katkı takdirle anılacak. Burada yetişecek çocuklarımız o ismi hayatları boyunca akıllarında sürdürecekler. Bu yönüyle de eğitimde başarının daha üst noktalara çıkmasında çok önemli bir katkıyı bizlere sağlayacak."

Yeni okul yapımında çelik konstrüksiyon üzerinden hızlı inşaat çalışmaları yürüttüklerini anlatan Aksoy, proje örneklerini katılımcılara gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise okul öncesinin eğitimin en önemli basamağı olduğunu belirterek, çocukların 0-6 yaşta zekalarının çok hızlı geliştiğini söyledi.

Kente yeni anaokulları kazandırmak için hayırseverlerle görüştüklerini anlatan Çelik, hayırsever Köseoğlu'nun katkısıyla yapılacak anaokulun hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever Köseoğlu da İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun kendilerine çok destek olduğunu söyleyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Aksoy ve Köseoğlu, anaokulun yapım protokolünü imzaladı.

Toplam inşaat alanı 560 metrekare olan anaokul, 2 kat üzerine 8 derslik, 4 idari oda ve 1 çok amaçlı salondan oluşacak.