Kocaeli’nden 50 ülkeye kalem

Anadolu Grubu’nun davetlisi olarak gittiğimiz Almanya Frankfurt’ta düzenlenen Paperworld fuarında konuşan Hizaler, şu bilgileri verdi: “2017 sonu itibariyle 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz, yenilenen Adel markası ve ürün portföyü ile ihracat gücümüzü artırmak ve yakın coğrafyada bölgesel güç olmak. Bu açıdan Rusya, Mısır, İran ve Güney Afrika’yı en önemli hedef pazarlarımız. Amacımız, bu ülkelerdeki okuma çağındaki çocuk ve gençlerin 5’te 1’ine ulaşmak. Rusya, Mısır, İran pazarları için çalışmaları tamamladık. Bu 3 ülkede 325 milyon toplam nüfusa karşılık, örgün eğitimde 55 milyon öğrenci var. Bu da Türkiye ile karşılaştırıldığında yaklaşık nüfusun 4 katına, öğrenci sayısının da 2 katına denk geliyor.”

2015 yılında 77 milyon TL yatırımla 36 bin metrekare üzerine kurulan yeni fabrika ile yüzde 30’luk kapasite artışı sağladıklarını anlatan Hizaler, “Türkiye kırtasiye pazarının üretici/ithalatçı toptan fiyatları ile 2 milyar TL olduğunu tahmin ediyoruz. 2017 sonuçlarına göre ebeveynlerin çocukları için yaptığı kişi başı kırtasiye ürünleri harcamaları 353 TL’yi buldu. Kırtasiyelere önemli yatırımlar yapıyoruz” dedi.