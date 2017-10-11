Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kocaeli'de TIR apartman dairesine girdi: 1 ölü

    Kocaeli'de TIR apartman dairesine girdi: 1 ölü

    AA
    11.10.2017 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde seyir halindeyken bir işyerinin korkuluklarına çaptıktan sonra apartman dairesine girerek durabilen TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

    D130 Karayolu Ereğli Mahallesi Kumyalı Caddesi'nde Adem Özdoğan (38) yönetimindeki 41 GB 992 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.
    Akaryakıt istasonuna ait demirlerini aşarak, yol kenarında kot farkı bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katının salonu ile yatak odasına girdi. Gürültüyü duyan apartman sakinleri, kazayı görünce durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kocaelide TIR apartman dairesine girdi: 1 ölüEvin duvarı ve şoför mahali arasında sıkışan sürücü Özdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan Özdoğan'ın cesedi, Karamürsel Devlet Hastesi Morguna kaldırıdıldı.

    Kazada, evde bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmadı.  Bu arada olay yerine gelen Özdoğan'ın arkadaşları sinir krizi geçirdi.

    Kocaelide TIR apartman dairesine girdi: 1 ölü
    Özdoğan'ın Gölcük ilçesinden Bursa'ya bir fabrikaya palet almaya gittiği öğrenildi.
    Kocaelide TIR apartman dairesine girdi: 1 ölü

    Etiketler: Kocaeli , TIR , Karamürsel , Adem Özdoğan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri