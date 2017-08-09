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Kocaeli'de önemli uyarı: Denize girmeyin

İZMİT(Kocaeli), (DHA)
09 Ağustos 2017 - 13:00Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 13:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) hava şartları nedeniyle yükselen dalgalara karşı tatilcileri deniz durgunlaşana kadar denize girmemeleri konusunda uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi sahillerde tatil yapan vatandaşları uyardı. KOSKEM, sahil kesimlerinde aşırı rüzgar ve sonrasında oluşan dalgaların tehlike saçtığını, dalgalarla birlikte çeken akıntıların ortaya çıktığını belirterek, deniz durgunlaşana kadar vatandaşları suya girmemeleri konusunda uyardı.

Kocaelide önemli uyarı: Denize girmeyin

KOSKEM çocukların yalnız bırakılmamasını isteyerek, şu uyarıda bulundu:

 "Karadeniz’in birçok sahilinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen çeken akıntılarda, akıntıya kapılmışsanız önce sakin olmak gerekiyor. İnsanı dibe çekmeyen bu akıntı sahilden açığa sürüklüyor. Akıntıya kapılan sahile doğru yüzerek yorulmamalı. Akıntıya kapılanlar, akıntının kendisini götürmesine bir süre izin vermeli. Akıntı zayıfladığında sahile doğru değil, akıntının sağ veya soluna doğru kıyıya paralel yüzülmeli. Boğulma riski olduğunda su üstünde kalmaya çalışılmalı ve el kaldırılarak yardım istenmeli. Yüzmeye beraberinizde getirdiğiniz çocuklar asla yalnız bırakılmamalı.

Kocaelide önemli uyarı: Denize girmeyin

"CANKURTARAN OLMAYAN YERDE YÜZMEYİN"

Cankurtaranlık hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmeyin. Güvenlik şeritlerinin dışına çıkmayınız. Görevlilerin ve cankurtaranların uyarı ve ikazlarına mutlaka uyun. Alkollü denize ve suya asla girmeyiniz. Yemek yedikten hemen sonra denize girmeyin.

"DİBİNİ GÖRMEDİĞİNİZ SUYA GİRMEYİN"

Dibini görmediğiniz sulara girmeyiniz. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman suya girmeyiniz. Suda iken hafif baş dönmesi hissettiğinizde hemen sudan çıkınız. Kayalık bölgelerden asla denize atlamayınız"

 

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Etiketler: Kocaeli , Deniz , uyarı , Tatil , akıntı
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