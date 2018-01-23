Kocaeli’de etkinlikler Valilik iznine bağlandı

Kocaeli Valiliği, ’Zeytin Dalı Harekatı’boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamadaharekatınprotesto edilmesi konusundaistihbarı bilgiler alındığını ifade edilirken şöyle denildi:



"Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla; söz konusu ’Zeytin Dalı operasyonunu protesto etmek amacıyla ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım eylem ve etkinlik yapılacağı yönündeki paylaşımlarla toplanma çağrısında bulunulduğuna dair istihbarı bilgiler elde edilmiştir. Yine, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ler ile görevlerinden ihraç edilen ve işe geri dönme talebi ve tek tip elbise uygulamasını protesto maksadıyla basın açıklaması adı altında etkinlik, açlık grevi, oturma eylemi gibi kanuna aykırı olarak düzenlenen eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak, güvenlik kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik olarak yapılan operasyonlar neticesinde, gözaltı ve tutuklanmaları protesto etmek amacıyla 24 saat esasına göre ilimiz, muhtelif yerlerinde, umuma açık alanlarında açlık grevi, oturma eylemi gibi eylem düzenleneceğine dair istihbarı bilgiler alınmıştır. Bu tür eylemlerin, vatandaşlarımızın umuma açık alanları, parkları istirahat ve dinlenme amacıyla tercih ederek yoğun bir şekilde kullandığı da dikkate alındığında, eylem ve etkinliği gerçekleştiren katılımcı grup, şahıslar ile vatandaşlarımız, arasında sözlü ve fiziksel istenmeyen olayların yaşanmasıyla karşı karşıya geldiği de dikkate alındığında, terör örgütleri tarafından katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapabileceği, böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle; ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu bina önleri ve umuma mahsus açık ve kapalı alanlarda 22 Ocak 2018 tarihinden itibaren ’Zeytin Dalı Operasyonu’ süresince, umuma mahsus açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser, şenlik, şölen ve bu gibi toplu eylem ve etkinlikler 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/ C maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2 bin 911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ve 2 bin 935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amiri iznine bağlanmıştır."



Valilik, belirtilen emirlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.



