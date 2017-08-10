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    Kocaeli'de dehşet: Geriye bu görüntü kaldı

    İHA
    10 Ağustos 2017 - 20:23Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 20:25

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kişi, karısını silahla 6 yerinden vurarak öldürdü.

    Olay, Derince Çınarlı Mahallesi İlhan Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Yeni evlenen oğluna misafirliğe gelen Gülsüme Ö. (51), burada eşi Nazım Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı. Göğsüne ve kollarına 6 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, burada ameliyata alındı. Bir saatlik ameliyat sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülsüm Ö. hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan koca ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Etiketler: kocaeli , cinayet , dehşet
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