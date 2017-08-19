Kocaeli'de bir sokağı tırtıllar bastı

Körfez Kuzey Mahallesi Bülbül Sokak'ta evlerin önünde bulunan ağaçları tırtıllar sardı. Hızla yayılan tırtıllar sokakta evlere girince buralarda oturanlar rahatsız oldu. Evlerinin pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz olanlar belediyeden ağaçların ilaçlanması istedi. Mahalle sakinlerinden Şaban Karslı, "Evlerin önündeki ağaçları tırtıllar bastı. Birçok kez telefonla belediyeyi aramama rağmen bana ilçe genelinde bu sorunun bulunduğu söylendi. Mahallemize gelen belediye ekipleri fotoğraf çekip gitti. Başka bir şey yaptıkları yok. Geceleri nasıl uyuyalım ki? Evimizin pencereleri ve kapıları kapatıyoruz bu sıcakta. Evin içerisine giren tırtılları toplayıp dışarı atıyoruz" dedi.

Tırtılları temizlemesine rağmen başa çıkamadığını ifade eden Gülşen Soylu ise, şöyle dedi:

"Ağaçlar ilaçlanmadığı için evimizi tırtıllar bastı. Süpürüyor, temizliyoruz ama yine de tırtıllarla başa çıkamıyoruz. Belediyeyi bekliyoruz ama gelen giden yok, kaç kez aradık. Yan binada ve diğer binaların duvarlarında tırtıllar var. Biz bu durumdan muzdaripiz bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Balkonlarımıza geliyor ve yaz günü bu sıcakta mecburen pencerelerimi kapılarımı kapatıyorum. Balkonlarımızda çamaşırların üzerinde tırtıllar geziyor. Çamaşırları silkelemeden içeri alamıyorum. Belediyeye bildirdik ama ilaçlayan olmadı."

Ensar Çapın geceleri ayaklarında gezinen tırtıllar nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, "Geceleri uyurken ayaklarımda tırtıllar geziyor. Çok fazla kaşıdığım için yara oluyor" dedi.