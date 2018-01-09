Kocaeli TEGV’den geleceğin dili: Kodlama Eğitimi

Kocaeli Selma Mesut Kavurt Öğrenim Biriminde Ekim ayı itibariyle başlayan eğitime şu ana kadar 155 çocuk katıldı. Gönüllü eğitmenler Tuğçe Çetin, Merve Köz, Alper Koçak, Rabia Kahya, Olida Gültekin, Hande Okur, Kübra Yıldırım ve Sinan Ural tarafından verilen eğitim başarılı bir şekilde yürütülüyor.



2 İLE 8 SINIFLAR BU EĞİTİME KATILIYOR



İlköğretim çağındaki tüm çocukları kapsayan kodlama eğitimi 10 haftalık süreçlerle devam eden bir program olan kodlama eğitimi çocuklara algoritmanın adım adım yazılması gerektiği kavramını aşılıyor. 2. dönemde il genelinde ki 2- 8.sınıf öğrencilere açık olan kodlama eğitimi etkinlik programı, Dijital Kaşier ve Kod Adım Halı oyunları ile desteklenirken ayrıca, çocukların Scratch uygulaması ile kod bloklarını tanıyarak, koşul yapıları, algılama ve sensör yapılarını kullanarak program yazabilmelerini amaçlanıyor.



BU EĞİTİMLE ÇOCUKLARA DİJİTAL DÜNYANIN KAPILARI ARALANIYOR



Okuma-Sanat-Matematik ve Fen alanlarından sonra, TEGV 5. ana alanı olan Bilişim ile çocukların temel dijital becerilerini

geliştirmeyi amaçlayan eğitim sisteminde Algo Dijital; çocuklarımıza, oyunlar üzerinden algoritmik düşünme kazanımı vermeyi hedefleyen bir web platformu oluşturuluyor. Eğlenceli karakterler ve hikâyelerle çocukların; hem dijital beceriler kazanmasına hem de hayatın her alanında faydalanacakları düşünsel kazanımları elde etmesine yardımcı olmayı amaçlayan eğitim de tüm çocukların kullanımına açık olan Algo Dijital, TEGV etkinlik noktalarındaki çevrim dışı etkinliklerle destekleniyor. Kodlama / programlama, problem tanımlama ve çözme becerisi kazandırma, merak yaratma ve üretme kültürünü aşılama hedefleriyle Algo Dijital çocuklar için dijital dünyanın kapısını aralıyor.



BU EĞİTİME KATILAN TÜRKİYE’DE İLK STK TEMSİLCİSİ



Çocukların temel dijital becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan Algo Dijital, bilişim dünyasının kapılarını çocukları, TEGV’in Google.org desteği ile geliştirdiği algodijital.com kodlama eğitimi platformu çocuklarımızın yeni çağa ve bugüne hazırlanmalarına yardımcı olacak algoritmik düşünme, dijital okuryazarlık ve blok temelli kodlama/programlama gibi uygulamaların eğlenceli bir dille aktarılmasına dayanıyor. Türkiye’de ilk kez bir sivil toplum kuruluşu; çocuklara yönelik, ücretsiz bir dijital kodlama kaynağı ve eğitim platformu yaratıyor. İlimizde de çalışmaların yapıldığı Tegv Kocaeli Selma&Mesut Kavurt Öğrenim biriminde kodlama eğitimi ilköğretim çağında olan tüm çocuklara ücretsiz veriliyor.



ÜÇ YILDA 160 BİN ÇOCUK İLE 2000’DEN FAZLA GÖNÜLLÜ



Çocukların temel dijital becerilerini henüz ilköğretim çağında kazanması, hızlı bir dinamikle gerçekleşen Dördüncü Sanayi

Devrimi’ni yakalayacak yeni bir neslin yetişmesini sağlayacak.6-14 yaş aralığındaki çocuklar, karmaşık problemlerde sonuca ulaşmak için atılacak adımları eğlenceli oyunlar ve web portalı sayesinde adım adım planlayabilecek. TEGV gönüllüleri ise projenin eğitimlerini alarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak. Bütün TEGV noktalarında uygulanacak projenin üç yılda 160 bin çocuk ile 2000’den fazla gönüllüye ulaşması hedefleniyor.



DOĞRU DAVRANIŞLARI, OYUNLARLA ÖĞRENECEKLER



Projenin en heyecan verici ayağı ise herkesin kullanımına açık olacak web portalı. Online bir portal olarak Eylül 2017’de hayata geçtiğinden beri Algo Dijital’e ‘bazı çocuklar değil, her çocuk’ erişebiliyor. Bu da toplamda 1 milyon çocuğun dijital çağı yakalaması demek. Çocuklar, geleceğin inovasyon dolu dünyasına adım atarken dijital dünyada buldukları bilgileri değerlendirme, analiz etme ve yorumlama süreçleriyle birlikte teknoloji kullanımı ve hatta ötesini öğrenecekler. Çocuklar, Algo Dijital ile dijital okuryazarlıktan dijital güvenliğe kadar sanal dünyanın alfabesini öğrenmenin yanı sıra internet kullanımı konusunda da bilgi sahibi olacaklar.



Böylece sanal dünyada buldukları bilgiyi doğru şekilde değerlendirebilecek, teknolojinin kötü kullanımına karşı farkındalık sahibi bireyler olarak yetişmeleri için gereken doğru davranışları oyunlarla öğrenecekler. Öte yandan TEGV ve Google.org işbirliği ile hayata geçecek olan Algo Dijital sayesinde çocuklar, yeni ve eğlenceli bir eğitim etkinliği ile geleceğin ve bugünün dünyasına daha donanımlı hazırlanacaklar. İşte bu ölçekte Türkiye’nin kazanımı ise daha da büyük olacak: Dijital dünyada kendine güvenen, gelişen teknolojilere hakim, sadece kullanıcı değil üretici olmayı da başarmış yeni bir nesile ulaşılacak. (Özgür Kocaeli)