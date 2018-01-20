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    Kocaeli Körfezi iki renk oldu

    İHA
    20.01.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Kocaeli Körfezi, derelerden gelen çamur sebebiyle iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi.

    Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı, kent merkezinde hissedilmedi. Özellikle Cuma ve Cumartesi çıkan güneş, yaz aylarını arattırmadı. Ancak yüksek kesimlerde, kar yağışının yanı sıra yağmurda etkili oldu.

    Kocaeli Körfezi iki renk olduKörfez İlçesi'nin yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur, dereleri de harekete geçirdi. Körfez İlçesi Hereke semtinden geçerek Kocaeli Körfezi'ne boşalan dere, adeta kahverengi aktı.

    Kocaeli Körfezi iki renk olduÇamur sebebiyle Körfez’in bir bölümü iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi.

    Kocaeli Körfezi iki renk oldu
    Kahverengi ile mavinin ilginç buluşması drone ile görüntülendi. Vatandaşlar ilginç anları cep telefonu ile görüntüledi.

    Kocaeli Körfezi iki renk oldu

    Etiketler: son dakika
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